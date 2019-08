'Na 62 jaar is het is klaar en goed zo': emotioneel afscheid van Snackbar Koolen in Velp

Na 62 jaar is er zondag een einde gekomen aan Snackbar Koolen in Velp. Het ouderwetse frietkot langs de N324 in Velp moet plaatsmaken voor een rotonde. Het is een emotioneel afscheid voor veel van de vaste klanten die er vaak al decennia lang hun frietje, snacks en ijsjes halen.

Op een tafel in de hoek van het terras ligt een boekje waarin klanten hun herinneringen kunnen opschrijven. Daar wordt door velen dankbaar gebruik van gemaakt. Ook zijn er de nodige cadeaus voor André Koolen en zijn familie.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Alle kinderen en kleinkinderen waren er zondag bij om, net zoals de afgelopen jaren, hun vader te helpen. "Allemaal hebben ze in de snackbar gestaan, net als dat ik hier al bij mijn vader in de luiers rondliep."

LEES OOK: André beloofde zijn vader op zijn sterfbed dat hij voor zijn snackbar zou zorgen, nu valt het doek

"Het is zo jammer dat dit verdwijnt. Zijn vader en nu André namen altijd de tijd voor je, het was soms zelfs een beetje maatschappelijk werk hier", vertelt een zichtbaar geëmotioneerde Mieke Bens.



Het bericht gaat verder onder de tweet

Snackbar Koolen is een begrip in Velp en ook daarbuiten. "Ik denk dat dit één van de laatste ouderwetse frietkotten is in Brabant, misschien wel Nederland", zegt André Koolen. Volgens hem verdwijnen dit soort gebouwtjes in rap tempo volledig uit het straatbeeld, ook in België.

Eén van zijn andere vaste klanten komt even langs op de wielrenfiets. "Dit is altijd gewoon een frietkot gebleven. Geen cafetaria, geen keten, geen kwalitaria, gewoon zoals vroeger. Ik moest gewoon nog even een ijsje hier eten op de laatste dag van deze 'beroemde' snackbar."

André loopt de hele dag met een lach over het terras. Hij geniet zichtbaar van de hartverwarmende reacties van zijn vaste klanten. Veelal weet hij precies wat ze willen en staat de helft van de bestelling die nog gedaan moeten worden al klaar voor zijn gasten. En hoe later het wordt, hoe drukker het wordt. Soms ontstaan er zelfs kleine verkeersopstoppingen. "Straks hou ik zestig uur per week over. Ik heb geen idee wat ik, ondanks mijn normale baan bij Heineken als monteur, met al die tijd ga doen."

Een nieuwe snackbar komt er in ieder geval niet. "Het is klaar en goed zo. Ik heb de belofte aan mijn vader ingelost om zijn zaak voort te zetten. Ik kan wel ergens anders een nieuw frietkot neerzetten, maar dat is een zielloos gebouwtje. Het gaat om deze plek en die houdt op te bestaan."