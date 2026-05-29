KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en harde windstoten

De zon laat zich ook vrijdag nog zien, maar dat verandert in de loop van de middag. Het KNMI waarschuwt in Brabant voor onweersbuien, hagel en harde windstoten. Vanaf vier uur code geldt code geel.

Naast zware buien verwacht het KNMI plaatselijke windstoten van ongeveer 75 kilometer per uur. Ook kan er lokaal twintig tot veertig millimeter neerslag vallen in een uur. Code geel is tot tien uur van kracht. Daarna klaar het weer op.

De weerwaarschuwing geldt ook in de provincies Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen.

Het blijft vrijdag wel nog steeds warm in Brabant. Het kan 32 graden worden, vertelde weerman Jeroen Elferink van Weerplaza eerder tegen Omroep Brabant.

Zaterdag is het zo'n 28 graden en zondag daalt de temperatuur naar 22 graden, aldus de weerman.