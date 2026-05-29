PSV heeft beste grasmat, De Kuip na elf jaar van troon gestoten

PSV heeft dit seizoen niet alleen sportief indruk gemaakt, ook de grasmat in het Philips Stadion ligt er volgens de aanvoerders van de Eredivisie het beste bij. Dat meldt spelersvakbond VVCS, die jaarlijks de velden in het betaald voetbal laat beoordelen.

De grasmat van PSV kreeg afgelopen seizoen een gemiddelde score van 4,53 op 5. Daarmee blijft de Eindhovense club Feyenoord voor. De Kuip werd elf jaar op rij uitgeroepen tot beste veld van Nederland, maar moet nu genoegen nemen met de tweede plek. Het veld in Rotterdam kreeg een beoordeling van 4,35.

Ajax staat derde op de lijst. De grasmat in de Johan Cruijff ArenA kreeg van de aanvoerders een gemiddelde score van 4,29.

Aanvoerders geven punten

De beoordeling wordt wekelijks gegeven door de aanvoerders van de uitspelende clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Na elke speelronde sturen zij een bericht naar VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko met een cijfer van 1 tot en met 5. Daarbij staat 1 voor slecht en 5 voor een topveld.

Onderaan de ranglijst staat Telstar, met een gemiddelde score van 2,76. Ook AZ scoort opvallend laag. Het veld in Alkmaar kreeg een 3,29 en staat daarmee zestiende van de achttien Eredivisieclubs.