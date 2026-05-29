Met de trein naar Parijs? Bredaas bedrijf start nieuwe treindienst

Wie met Kerstmis rechtstreeks vanuit Brabant naar Parijs wil reizen kan dat doen met een nieuwe treinverbinding van GoVolta. Het Bredase bedrijf start vanaf december 2026 met een nieuwe treinverbinding van Amsterdam naar Parijs. Met als Brabantse opstapplekken Lage Zwaluwe en Roosendaal.

De verwachte reisduur is iets meer dan zeven uur. De trein rijdt dagelijks, zowel heen als terug. De trein vertrekt iets voor acht uur in de ochtend in Amsterdam.

Het lijkt nog zo ver weg, Kerstmis. Maar de eerste rit van GoVolta richting Parijs vertrekt op 14 december. De eerste kaartjes voor de reis zijn vanaf vrijdag 28 mei te koop.

De terugreis vanuit Parijs vertrekt iets voor vier uur in de middag. De trein biedt ruimte aan 840 passagiers.

Wie zijn de oprichters van GoVolta?

Tijdens de reis zijn er in totaal negen tussenstations. Wie in Brabant op wil stappen, kan dat onder meer doen in Lage Zwaluwe en Roosendaal. Vlakbij het station Lage Zwaluwe is het ook mogelijk om gratis te parkeren op de P+R parkeerplaats.

Het bedrijf GoVolta is gevestigd in Breda en opgericht door twee jonge ondernemers: Maarten Bastian (34) en Hessel Winkelman (34). In maart opende GoVolta hun eerste treinverbinding van Amsterdam naar Berlijn.

Wat kost een kaartje van GoVolta?

GoVolta zet zichzelf neer als prijsvechter. Een kaartje voor de trein van Amsterdam naar Parijs is te koop vanaf negentien euro (enkele reis), bestemmingen in België zijn verkrijgbaar vanaf een tientje.