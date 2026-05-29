Verdachte opgepakt na vondst dode in sloot, politie gaat uit van misdrijf

De politie heeft vrijdag een verdachte aangehouden na de vondst van het lichaam van een 47-jarige man uit Berghem in een sloot aan de Hoefstraat in Herpen. De politie gaat uit van een misdrijf. Een 33-jarige man, eveneens uit Berghem, is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man.

Een voorbijganger vond het lichaam in de sloot en schakelde rond kwart voor een direct de politie in. Meerdere ambulances werden naar de plek gestuurd, maar de man bleek al overleden te zijn. Een groot gebied werd afgezet voor onderzoek en verschillende eenheden kwamen ter plaatse. Ook werd een drone ingezet om de sloot goed in beeld te brengen. Zoekactie

Al vrij snel verstuurde de politie een Burgernetmelding met het signalement van een man. Ze was op zoek naar een lange man met ontbloot bovenlijf. Hij droeg een zwarte korte broek en zwarte schoenen. Het is niet duidelijk hoe de man precies betrokken is bij de vondst van het lichaam. Mogelijk weet hij meer over de dood van de man, laat de politie weten. Mensen die de man zagen werd opgeroepen om gelijk 112 te bellen. Ook vloog er een politiehelikopter rond om bij de zoekactie te assisteren.