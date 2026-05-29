Verdachte opgepakt na vondst dode in sloot, politie gaat uit van misdrijf
De politie heeft vrijdag een verdachte aangehouden na de vondst van het lichaam van een 47-jarige man uit Berghem in een sloot aan de Hoefstraat in Herpen. De politie gaat uit van een misdrijf. Een 33-jarige man, eveneens uit Berghem, is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man.
Een voorbijganger vond het lichaam in de sloot en schakelde rond kwart voor een direct de politie in. Meerdere ambulances werden naar de plek gestuurd, maar de man bleek al overleden te zijn. Een groot gebied werd afgezet voor onderzoek en verschillende eenheden kwamen ter plaatse. Ook werd een drone ingezet om de sloot goed in beeld te brengen.
Zoekactie
Al vrij snel verstuurde de politie een Burgernetmelding met het signalement van een man. Ze was op zoek naar een lange man met ontbloot bovenlijf. Hij droeg een zwarte korte broek en zwarte schoenen.
Het is niet duidelijk hoe de man precies betrokken is bij de vondst van het lichaam. Mogelijk weet hij meer over de dood van de man, laat de politie weten. Mensen die de man zagen werd opgeroepen om gelijk 112 te bellen. Ook vloog er een politiehelikopter rond om bij de zoekactie te assisteren.
Tips
Het is niet bekend of de man die is aangehouden ook de man uit het signalement is. De politie ontving wel meerdere tips over de man uit het Burgernetbericht en doet daar onderzoek naar.
Volgens sommige buurtbewoners zou er in de ochtend ook geschreeuw te horen zijn geweest rond de plek waar de man is gevonden. De politie kan niet ingaan op signalen van buurtbewoners.
Jeugdleider bij voetbalclub
Het 47-jarige slachtoffer was jeugdleider bij voetbalclub Berghem Sport. Vanwege het plotselinge overlijden van de man zijn alle thuiswedstrijden bij de club komend weekend afgelast. De club zegt in een statement 'diep geraakt' te zijn.
Voor leden wordt een bijeenkomst georganiseerd, waar zij in de kantine steun bij elkaar kunnen vinden.
Wat het slachtoffer is overkomen en onder welke omstandigheden dat is gebeurd, is nog niet bekend. De politie meldt dat er nog veel onduidelijk is.
Bekijk hier de beelden van het onderzoek: