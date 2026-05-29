Man (47) die dood werd gevonden was voetbaltrainer, wedstrijden afgelast

Voetbalclub Berghem Sport gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af, nadat een van de jeugdleiders van de club vrijdag dood werd gevonden in een sloot in Herpen. De club zegt in een statement 'diep geraakt' te zijn door de gebeurtenis.

De 47-jarige jeugdleider uit Berghem werd vrijdagmiddag levenloos gevonden in een sloot aan de Hoefstraat in Herpen . De politie denkt aan een misdrijf, maar benadrukt dat ook andere scenario’s nog mogelijk zijn.

'Grote impact'

In reactie op het overlijden meldt de club dat alle thuiswedstrijden zaterdag niet doorgaan. Teams die een uitwedstrijd spelen, mogen zelf beslissen of ze in actie komen, zo valt te lezen in het bericht. "Deze gebeurtenis raakt onze vereniging diep en kan grote impact hebben op onze leden", schrijft de club.

Voor leden is er ook een bijeenkomst georganiseerd, waar zij in de kantine steun bij elkaar kunnen vinden.

Hulp kwam te laat

Meerdere ambulances werden vrijdagmiddag naar de plek gestuurd waar de man werd gevonden, maar hulp mocht niet meer baten. De brandweer plaatste schermen bij de sloot. Een groot gebied werd afgezet voor onderzoek.