Weerswaarschuing en Jaguar onder de vogelpoep: dit mag je niet missen

Er wordt gewaarschuwd voor onweersbuien, hagel en harde windstoten in Brabant en een verlaten Jaguar die al weken onder de vogelpoep zit. Dit zijn de vijf verhalen die je deze vrijdag gelezen moet hebben.

Het KNMI waarschuwt vrijdag voor onweersbuien, hagel en harde windstoten in Brabant. Vanaf vier uur geldt code geel. Naast zware buien verwacht het KNMI plaatselijke windstoten van ongeveer 75 kilometer per uur. Ook kan er lokaal twintig tot veertig millimeter neerslag vallen in een uur. De weerswaarschuwing is tot tien uur van kracht en geldt ook in Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen. Lees hier het volledige artikel:

Bewoners van de Bredase wijk Haagse Beemden stappen naar de rechter uit frustratie over geluidsoverlast en stof van afval- en puinverwerkende bedrijven. Ed Graman (68) van Actiegroep lucht- en geluid eist onafhankelijk onderzoek naar schadelijke stoffen en geluidshinder.

Volgens de actiegroep verwijzen gemeente en provincie alleen naar vergunningen, terwijl bewoners zich zorgen maken over hun gezondheid. De gemeente Breda reageert formeel dat bedrijven moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Check het hier:

PSV heeft de beste grasmat van Nederland volgens de aanvoerders van de Eredivisie. De grasmat in het Philips Stadion kreeg een gemiddelde score van 4,53 op 5, waarmee de club Feyenoord verslaat na elf jaar. De Kuip moest genoegen nemen met de tweede plek (4,35), gevolgd door Ajax op drie (4,29). Grasmeesters Divano van Dal en Antoon Kuijstermans blijven bescheiden: "Het is een kroon op ons werk." Lees hier hun verhaal:

Groenterestaurant Vannu in Bavel verliest binnenkort zijn groene Michelinster, nu de onderscheiding voor duurzaamheid stopt. Chef-kok Gijs Kemmeren vindt het jammer omdat de erkenning meer aandacht gaf aan groente in restaurants. Hij erkent dat de groene ster lastig te controleren was en soms oneerlijk. Michelin neemt duurzaamheid voortaan mee in de reguliere sterrenbeoordeling. Lees zijn verhaal hier:

Een zwarte Jaguar aan de Torenstaat in Valkenswaard staat al weken vol vogelpoep van kauwen en roeken die in de bomen nestelen. Voorbijgangers kijken hun ogen uit. Berry, die zelf een klassieker rijdt: "Dat iemand zijn auto zo verwaarloost, daar kan ik me niks bij voorstellen." Buurtbewoner Gerrit denkt dat de auto naar de spuiter moet: "Die poep vreet zich helemaal in de lak. Ik denk dat-ie nu 2000 euro minder waard is." Hier lees je het hele verhaal: