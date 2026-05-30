Stormloop op kaartjes Guus Meeuwis in Ahoy, extra shows ingepland

De belangstelling voor het optreden van zanger Guus Meeuwis op 3 april in Rotterdam Ahoy, dat eerder deze week werd aangekondigd, is zo groot dat er drie extra shows ingepland zijn.

Vrijdagochtend om tien uur startte de voorverkoop voor het concert op 3 april. Vierentwintig uur voor aanvang van de openbare ticketverkoop kreeg de zogenoemde dedicated fanbase (‘Guus’ Gastenlijst-ers’) al de gelegenheid kaarten te scoren. "Heel de week voelde ik al dat de boodschap dat we in Ahoy gaan spelen met groot enthousiasme ontvangen werd", reageert de Tilburgse zanger. Dat gevoel bleek terecht. "Maar dat binnen vijftien minuten vrijwel alle tickets weg waren, is compleet waanzinnig."

Een tweede show werd daarom toegevoegd en binnen het uur volgde ook show drie. Ook tickets daarvoor bleken mateloos populair. Zodoende werd ook een vierde show in Ahoy toegevoegd aan de Rotterdamse reeks.

Meeuwis staat nu op 1, 2, 3 en 4 april volgend jaar in Rotterdam Ahoy.

De reguliere ticketverkoop start deze zaterdagochtend, om tien uur.



