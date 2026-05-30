Dode Berghem: foto van onterechte verdachte gaat rond op social media

Op de foto die rondgaat op social media over de verdachte van dood van de man uit Berghem staat iemand die niet betrokken is. Dat stelt de politie. "We roepen met klem op de foto niet te verspreiden." Op de foto staat een man die was aangehouden, maar weer is vrijgelaten. Intussen is iemand anders opgepakt in deze zaak.

De politie heeft vrijdagnacht een 35-jarige man uit Oss opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 47-jarige man uit Berghem. Het slachtoffer is zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Hij werd vrijdag aan het begin van de middag door voorbijgangers gevonden in een sloot in een buitengebied tussen Berghem en Herpen.