Nieuwe verdachte (35) opgepakt na vondst dode man in sloot Herpen

Vandaag om 06:04 • Aangepast vandaag om 07:30
Dode gevonden in sloot, politie zoekt man in zwarte broek (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
De politie heeft vrijdagnacht een 35-jarige man uit Oss opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berghem. Een 33-jarige man die eerder op de dag in Berghem werd opgepakt, geldt niet langer als verdachte. 

 Het slachtoffer werd vrijdag aan het begin van de middag door voorbijgangers gevonden in een sloot in een buitengebied tussen Berghem en Herpen. Hij is zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen.

Politieonderzoek wijst uit dat de eerder opgepakte 33-jarige man uit Berghem niets met de dood te maken heeft, meldt de politie zaterdagochtend. 

Het 47-jarige slachtoffer was jeugdleider bij voetbalclub Berghem Sport. Vanwege het plotselinge overlijden van de man zijn alle thuiswedstrijden bij de club dit weekend afgelast. De club zegt in een statement 'diep geraakt' te zijn.

"We krijgen signalen dat er een foto van deze man rondgaat", laat de politie weten. "We roepen met klem op om die niet te verspreiden." Wat het slachtoffer is overkomen en onder welke omstandigheden dat gebeurde, wordt onderzocht. De 35-jarige man uit Oss zit vast en wordt later verhoord.

