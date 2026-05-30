Veerle heeft scoliose en dat is ontdekt door buktest: 'Hoop op meer testen'

Veerle Geurts (12) uit Geldrop draagt 23 uur per dag een brace om te voorkomen dat haar rug verder scheef groeit. Bij Veerle is de kans groot dat dat werkt, omdat haar scoliose in een vroeg stadium is ontdekt dankzij een buktest. De GGD pleit voor meer van dit soort screenings op scholen. "We hopen dat we het beleid wereldwijd kunnen aanpakken", zegt orthopedisch chirurg Eva Jacobs.

Veerle merkte jarenlang niets aan haar rug, totdat ze op een dag moeite had haar schoenen aan te doen. "Ik kon mijn rug niet zo makkelijk bewegen", vertelt ze. Op school werd ze gevraagd om een buktest te doen bij mensen van de GGD, maar daar zat ze niet bepaald op te wachten. "Kak, ik heb er geen zin in om scoliose te hebben", dacht ze.

Wat is scoliose? Scoliose is een verkromming in de rug waarbij de wervelkolom schuin gedraaid is in plaats van recht. Scoliose kan ontstaan of verergeren tijdens de groeispurt. In 2009 zijn de GGD’s gestopt met het screenen op scoliose omdat ze dachten dat vroege behandeling met een brace niet hielp om een operatie te voorkomen. Inmiddels is duidelijk dat een brace wel degelijk kan helpen om een operatie te voorkomen. Maar de screening is nog altijd niet opnieuw ingevoerd.

Veerle besloot de test toch te doen. Ze moest bukken en vervolgens kon een orthopeed haar rug meten met een kleine liniaal. De verkromming in haar rug bleek zo ernstig dat ze een brace kreeg aangemeten. "Ik ben heel blij dat ik de test heb gedaan, want nu hoef ik niet geopereerd te worden", vertelt de tiener. Onderzoek

Door de brace die Veerle draagt, groeit haar rug niet schever. "Het is alsof je een boom naast een paal recht laat groeien", vertelt Eva Jacobs, orthopedisch chirurg bij Maastricht UMC+. Samen met de GGD, meerdere ziekenhuizen en scholen in Brabant en Limburg doet ze onderzoek naar de effectiviteit van de buktesten.

"We laten op verschillende scholen buktesten uitvoeren. We doen bij een groep wél een screening en bij de andere groep niet. Vervolgens kijken we bij welke kinderen een operatie wel of niet nodig is", legt Jacobs uit. "Als kinderen voldoende groeipotentie hebben en scoliose vroeg wordt ontdekt, kan met een brace en oefentherapie een operatie voorkomen worden." Ester Rijks, jeugdarts maatschappij en gezondheid bij GGD Brabant-Zuidoost, ziet al de eerste resultaten van het onderzoek. "We hebben al 4100 kinderen gescreend en zien daadwerkelijk dat als scoliose in een vroeg stadium wordt ontdekt enkele kinderen nog een operatie moeten ondergaan, maar ook veel kinderen een brace kunnen dragen", vertelt Rijks.

Bij een buktest meet orthopedisch chirurg Eva Jacobs (rechts) met een lineaal hoe scheef de rug groeit (foto: Omroep Brabant).



Impact brace

Toch heeft het dragen van een brace een grote impact op tieners. "Ik kan mijn rug niet makkelijk bewegen en als het warm is, wordt het heel heet", vertelt Veerle. Rijks ziet daarnaast dat de brace ook impact heeft op het zelfbeeld van een tiener. "Bijvoorbeeld als zij zich met gym moeten uitkleden", vertelt ze. Veerle hoopt dat de buktesten in de toekomst op meer scholen worden uitgevoerd. "Als mijn scoliose iets later was ontdekt, had ik wél geopereerd moeten worden dus ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ik hoop dat het op meer scholen gaat gebeuren." Ook Jacobs heeft grote ambities met het onderzoek. "Mijn grootste hoop is dat we wereldwijd het beleid kunnen aanpakken en er op alle scholen buktesten worden uitgevoerd", droomt ze.