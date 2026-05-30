Eén euro per persoon blijkt genoeg: acteur Marcel Musters is schuldenvrij

Acteur Marcel Musters zat dinsdag nog diep in de schulden, maar door zijn kwetsbare oproep op Instagram is hij daar nu vanaf. Hij vroeg mensen om één euro naar hem over te maken. En dat heeft gewerkt. De geboren Tilburger zegt schuldenvrij te zijn.

"Hartverwarmend, overdonderd en ongelofelijk opgelucht dat ik schuldenvrij mijn 68e levensjaar in kan gaan", schrijft de acteur zaterdag in een bericht op Instagram. Begin van de week was hij nog op zoek naar een manier om van zijn schulden af te komen. Om welk bedrag dat gaat, daar laat Musters zich niet over uit. "Het is helaas echt heel veel", zei hij eerder tegen Omroep Brabant. 'Wie niet waagt, wie niet wint'

Onder het mom van 'wie niet waagt, wie niet wint' plaatste Musters een oproep op Instagram met de vraag om een euro over te maken. Dit idee had hij afgekeken van een Amerikaan, die het was gelukt.

En nu dus hetzelfde succesverhaal bij de Tilburger. Zijn 'grootste wens' is nu in vervulling gegaan, zo zegt hij. "Ben enorm dankbaar voor de liefde en tikkies en de eindeloze hoeveelheid ontroerende berichtjes die ik ontving en nog steeds ontvang." De acteur vertelde eerder zware jaren achter de rug te hebben. Hij moest rustig aan doen en zijn hart bleek niet goed te zijn. Hij zei allerlei schulden te hebben gemaakt door medische kosten die hij zelf moest betalen. Nu hij schuldenvrij is, merkt Musters dat meteen aan zijn lichaam. "Mijn hele lijf ontspant er door. En mijn hart is meteen weer wat rustiger." Hallo Medemens

De acteur heeft zijn actie 'Hallo Medemens' genoemd. Met dit project hoopt hij uiteindelijk iedere maand iemand anders te kunnen helpen die het nodig heeft. Sinds 2019 leidt Marcel een teruggetrokken leven. In dat jaar won hij een Gouden Kalf en tegelijkertijd kreeg hij een burn-out. Hij besloot te stoppen met acteren en zijn leven helemaal anders in te richten. Musters speelde in talloze films en series zoals Penoza, Zwartboek en Gooische Vrouwen. Ook stond hij jarenlang op het toneel met het succesvolle theatergezelschap Mugmetdegoudentand, waarvan hij in 1985 een van de oprichters was.