Kwetsbare noodkreet van acteur Marcel Musters: 'Help me van schulden af'

Voormalig acteur en Gouden Kalf-winnaar Marcel Musters heeft op Instagram een kwetsbare oproep geplaatst omdat hij schulden heeft. In een openhartig verhaal op Instagram vraagt hij kijkers en luisteraars om een euro over te maken. Op die manier hoopt hij uit de schulden te komen.

De geboren Tilburger wordt op 6 juni 67 jaar. Musters speelde in talloze films en series zoals Penoza, Zwartboek en Gooische Vrouwen. Ook stond hij jarenlang op het toneel met het succesvolle theatergezelschap Mugmetdegoudentand, waarvan hij in 1985 een van de oprichters was. Dat gezelschap maakte naast onconventioneel theater ook televisieseries als Hertenkamp en TV7.

“Ik heb een paar zware jaren achter de rug, moest rustig aan doen en ook mijn hart bleek niet goed te zijn.”

Sinds 2019 leidt Marcel een teruggetrokken leven. In dat jaar won hij een Gouden Kalf en tegelijkertijd kreeg hij een burn-out. Hij besloot te stoppen met acteren en zijn leven helemaal anders in te richten. “Ik word binnenkort 67 en had nooit gedacht dit te halen. Mijn vader is 49 geworden, dus ik ging er vanuit dat ik ook veel eerder zou sterven. Maar gelukkig leef ik nog”, vertelt Marcel. “Ik heb een paar zware jaren achter de rug, moest rustig aan doen en ook mijn hart bleek niet goed te zijn. Daarom moest ik verhuizen naar een benedenwoning. Daar ben ik heel blij om, maar heb wel allerlei schulden moeten maken ook omdat ik veel medische kosten zelf moest betalen”, zegt Musters.

Hoeveel schuld hij precies heeft, durft Marcel niet te zeggen. "Het is helaas echt heel veel. Ik weet zeker dat de stress over geld niet goed is geweest voor mijn hart. Van huis uit ben ik gelukkig gewend om met weinig te leven, mijn moeder reed naar de ander kant van Tilburg als het gehakt daar een dubbeltje goedkoper was", vertelt de acteur.

“Elk jaar breng ik bonbons bij een psychiatrische zorginstelling waar ik vroeger werkte in Vught”

Het idee om via dit filmpje van die schulden af te komen kwam van een Amerikaan die het ook gelukt was. “Ik dacht: stel je voor dat ik dat ook zou doen? Kan ik dat maken?”, vraagt Marcel zich hardop af. “Ik heb er heel lang over nagedacht, maar wie niet waagt, die niet wint. Dus ik waag het erop.” Ondanks dat Musters vanwege zijn voormalige werk als acteur al jaren in Amsterdam woont, is hij nog altijd betrokken bij Brabant. “Ik heb dit project ‘Hallo Medemens’ genoemd omdat ik elk jaar bonbons breng bij psychiatrische zorginstelling Reinier van Arkel in Vught waar ik vroeger werkte. Het zijn honderden doosjes voor mensen die daar wonen en dat is ontzettend leuk.” Marcel hoop uiteindelijk met zijn actie ‘Hallo Medemens’ iedere maand iemand anders te kunnen helpen die het nodig heeft. “Ik ben wel bereid elke maand een euro over te maken, ik zou er heel erg gelukkig van worden als dat lukt”, zegt hij met een glimlach. Na zijn verjaardag, op 6 juni dus, wil Marcel laten weten hoe het allemaal gegaan is. "Maar ik ben nu al overweldigd door de reacties die ik heb gekregen."