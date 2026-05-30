KNMI waarschuwde voor stevige onweersbuien, maar overlast viel erg mee

Het KNMI waarschuwde tot zeven uur zondagochtend voor stevige onweersbuien, windstoten en hagel in het oosten van Brabant. Vanaf tien uur zaterdagavond gold in onze provincie code geel.

Het KNMI waarschuwde voor onweersbuien met mogelijk windstoten van 60 kilometer per uur, hagelstenen kunnen rond een centimeter doorsnee en plaatselijk kan er 20 tot 30 millimeter regen. Maar de overlast bleek erg mee te vallen.

De stevige onweersbuien kwamen vanuit België in de loop van de avond richting het zuiden van Nederland. Ook vrijdag was in Brabant code geel van kracht.