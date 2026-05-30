KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien

Het KNMI waarschuwt zaterdagavond voor stevige onweersbuien, windstoten en hagel in het oosten van Brabant. Sinds tien uur geldt in Brabant code geel.

Bij de onweersbuien komen mogelijk windstoten voor van 60 kilometer per uur. Hagelstenen kunnen rond 1 centimeter in doorsnee zijn. Plaatselijk kan er 20 tot 30 millimeter regen vallen, aldus het KNMI.

De stevige onweersbuien zijn momenteel boven België en komen in de loop van de avond Limburg en mogelijk ook Noord-Brabant in. De waarschuwing geldt sinds tien uur en duurt, zo is nu de verwachting, tot 03.00 uur zondagochtend.

Ook vrijdag was in Brabant code geel van kracht.