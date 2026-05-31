Vechtpartij bij eetparadijs: ruit vernield, vuurwerk naar binnen gegooid

Bij een vechtpartij bij eetparadijs Vulcano aan de Nieuweweg in Werkendam is zaterdagnacht iemand gewond geraakt. Een ruit van de horecagelegenheid werd vernield en er werd vuurwerk naar binnen gegooid. Dit gebeurde rond halftwee 's nachts.

Agenten hebben verschillende getuigen gehoord en doen verder onderzoek. Een buurtonderzoek is hier onderdeel van. De aanleiding voor het geweld is de politie nog niet duidelijk.

Naar verluidt zou de vechtpartij verband houden met de voetbalwedstrijd van Kozakken Boys 3 tegen het Zwijndrechtse ZVV Pelikaan 6. Die finale om de KNVB-districtsbeker vond zaterdagmiddag op neutraal terrein, in Wijk en Aalburg, plaats. Ook daar liep het uit de hand, nadat de club uit Werkendam deze wedstrijd met 2-1 won. Een aantal mensen raakte daarbij lichtgewond. De politie moest ingrijpen om de rust te herstellen.