Bewoners werden niet wakker van brand: ‘Hebben op de ramen staan bonzen’

De schrik zit er nog goed in bij de omwonenden van het huis aan de Lorentzstraat in Roosendaal waar zondagochtend brand uitbrak. Veel mensen gingen meteen de straat op toen ze de brand zagen. Ze klopten op de ramen van de buren om ze wakker te maken. “Je zag veel rennende mensen en je kunt best zeggen dat er paniek was”, vertelt overbuurman Andre Kivits.

De directe buren van het huis waar de brand uitbrak zitten zondagochtend wat gelaten op de bank. “Het waren echt enorme vlammen en heel veel rook. We stonden met het vuur voor onze ogen”, vertelt de buurvrouw. “We hebben heel veel geluk gehad.” Haar vriend constateert dat heel veel van hun spullen zijn weggesmolten. "We moeten maar kijken waar we vannacht kunnen slapen.”

Thuis is in ieder geval geen optie, want het hele huis stinkt naar rook en er zit een gat in het dak. “We zullen naar een hotel moeten. Gelukkig kunnen we dat regelen met de verzekering”, vertelt de vrouw. De twee beseffen zich ondanks de schok dat ze erg veel geluk gehad hebben. “Gelukkig was de brandweer er op tijd bij”, vertelt de buurman. “Het had nog veel erger kunnen afgelopen.”

Overbuurman Andre ziet zondagochtend de commotie van de nacht nog zo voor zich. “Ik hoorde een hoop geroep en paniek. Toen ben ik gaan kijken en ik zag meteen dat het niet goed was. Het zag er eng uit.” Daarmee doelt hij op de enorme vlammen die uit het dak kwamen en de rook die tot wel vier huizen verderop onder de dakpannen vandaan kwam. “Ik heb meteen 112 gebeld, maar gelukkig was de brandweer al onderweg.”

Andre heeft zijn overburen waar de brand uitbrak niet meer gesproken en zondagochtend waren ze er ook niet. De brand is André niet in de koude kleren zitten. “Als een brand zo dichtbij komt, is dat enorm schrikken. Je bent bang dat het vuur zich verspreidt naar de buren. Je voelt aan je lichaam dat het serieus is en je adrenaline schiet omhoog.”

