Man op A67 bij Lierop mogelijk al eerder overleden

De man die in de nacht van zaterdag op zondag overleed op de A67 bij Lierop, is mogelijk al eerder aangereden door een ander voertuig. Dat meldt de politie op X. Het slachtoffer is een 32-jarige man uit Oldenbroek in Gelderland.

Het ongeval werd rond een uur 's nachts gemeld door de bestuurder van de auto die het slachtoffer aanreed op de A67 van Eindhoven richting Venlo, ter hoogte van Lierop. In eerste instantie was nog onduidelijk wat er precies was gebeurd . Het slachtoffer kon op de snelweg hebben gelopen, maar het was ook mogelijk dat hij al op het wegdek lag toen hij werd geraakt.

Van de tweede situatie gaat de politie nu van uit. 'Het letsel van het slachtoffer doet vermoeden dat hij al eerder is aangereden door een ander voertuig', schrijft de politie Oost-Brabant op X.

De politie is daarom op zoek naar bestuurders die de man vóór het ongeval op de snelweg hebben zien lopen of liggen en mogelijk zijn doorgereden.

Ook mensen die rond kwart voor een en kwart over een 's nachts over de A67 bij Lierop reden en dashcambeelden hebben, wordt gevraagd zich te melden. "Het gaat dan niet alleen om beelden van de aanrijding zelf, maar ook om beelden voorafgaand daaraan en erna", verduidelijkt een woordvoerster.