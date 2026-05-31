Navigatie overslaan
Ontdek

Motorcrosser Herlings valt uit met motorpech en raakt verder achterop

Vandaag om 18:48
Jeffrey Herlings eerder rijdend in Argentinië (foto: Photographic Art, bron Stefan Geukens).
Jeffrey Herlings eerder rijdend in Argentinië (foto: Photographic Art, bron Stefan Geukens).

Motorcrosser Jeffrey Herlings is in de MXGP verder achterop geraakt bij klassementsleider Lucas Coenen. Bij de Grand Prix in Teutschenthal in Duitsland viel de 31-jarige Hondacoureur uit Oploo in de eerste manche uit en in de tweede manche eindigde Herlings als tweede.

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De 19-jarige Coenen was in beide wedstrijden de snelste. Na zeven van de negentien WK-ontmoetingen leidt de Belg met 344 punten. Herlings volgt op de tweede plaats met 313 punten.

De volgende Grand Prix is op 7 juni in Letland.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.