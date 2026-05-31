Motorcrosser Herlings valt uit met motorpech en raakt verder achterop

Motorcrosser Jeffrey Herlings is in de MXGP verder achterop geraakt bij klassementsleider Lucas Coenen. Bij de Grand Prix in Teutschenthal in Duitsland viel de 31-jarige Hondacoureur uit Oploo in de eerste manche uit en in de tweede manche eindigde Herlings als tweede.

De 19-jarige Coenen was in beide wedstrijden de snelste. Na zeven van de negentien WK-ontmoetingen leidt de Belg met 344 punten. Herlings volgt op de tweede plaats met 313 punten. De volgende Grand Prix is op 7 juni in Letland.