John gooide bom bij vriend van zijn ex in tuin: hoeft niet meer de cel in

John B. (44) uit Oss hoeft niet terug de cel in na het gooien van een enorm explosief in de tuin van de woning van de nieuwe vriend van zijn ex aan de Kievit in Oss. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Het glas werd vorig jaar uit de achtergevel geblazen, terwijl het slachtoffer in zijn keuken stond. Boven werden zijn nieuwe vriendin, de ex van John, en de twee dochters van de man uit bed geblazen. Zij vreesden voor het leven van de man.

B. kreeg weliswaar 23 maanden cel van de rechtbank, maar daarvan zijn er 16 voorwaardelijk. Dus op het moment dat hij opnieuw in de fout zou gaan. De andere zeven maanden heeft John B. al in voorarrest uitgezeten. Wel krijgt de Ossenaar nog een taakstraf van 240 uur en een behandeling om zijn emoties meer onder controle te krijgen. Ook mag hij de komende jaren niet meer in de buurt komen van zijn ex, haar nieuwe vriend en diens twee dochters. De rechtbank ziet dat er heel wat gebeurd is op 15 september vorig jaar en dat dat voor heel veel angst heeft gezorgd. In een opwelling besloot B. in de vroege ochtend een zwaar explosief in de tuin te gooien van het huis waar de nieuwe vriend en diens dochters wonen. Ook zijn ex was die nacht in dat huis. John B. gaf tijdens de zitting toe dat hij dit nooit had moeten doen. Hij was door zijn cocaïneverslaving en het beëindigen van de relatie de weg kwijt, verklaarde hij en hij vierde zijn frustratie bot op zijn ex en haar nieuwe vriend, nota bene al 35 jaar zijn (voormalige) beste vriend. Zij leefden sinds het beëindigen van de relatie in januari vorig jaar maandenlang in angst voor John. Hij bedreigde en stalkte zijn ex-vriendin en zijn ex-vriend voortdurend.

En dat werd ook steeds erger en ging van verbale bedreiging en appjes naar het bekladden van haar auto. In juni schreef hij in de vroege ochtend met grote letters HOER op de auto van zijn ex met een spuitbus. John deed geen moeite om dat te verbergen, want hij werd meteen herkend via beelden van de deurbel. John was 25 jaar met zijn ex samen en ze hadden samen twee kinderen. Maar van die 25 jaar was John 16 jaar lang verslaafd aan cocaïne, alcohol en wiet, waardoor zij zich meer mantelzorger voelde dan partner. Toen ze het echt niet meer volhield en de relatie verbrak, trok John B. dat niet en dat werd nog erger toen zijn ex een relatie kreeg met de beste vriend van John, doordat ze zoveel steun aan hem had. Na de bekladding dreigde John aan de voordeur bij zijn ex dat hij iedereen dood zou maken. En toen de dochters van de nieuwe vriend John later smeekten om te stoppen met zijn bedreigingen antwoordde hij dat hij het ‘alleen nog maar erger zou worden’. In deze podcast wordt deze zaak uitgebreid gesproken:

En dat klopte: 2,5 week later ontplofte de enorme bom in de achtertuin. De in Praag gekochte Dum Bum 170 heeft de kracht van een Cobra 8 en voor hetzelfde geld waren mensen zwaargewond geraakt of erger, schetste de officier van justitie. De man zat na de explosie onder de glasscherven, net als de tuin en de hele benedenverdieping. Ook stond het huis vol rook. Van de rechtbank moet John ook behandeld worden. Hij heeft adhd, kan zich moeilijk in anderen inleven en ziet oorzaak en gevolg niet zo goed, blijkt uit een rapport. Deskundigen vinden hem dan ook licht verminderd toerekeningsvatbaar. De officier van justitie had ook drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk, maar van de rechtbank hoeft John dus niet terug de cel in, ook omdat de rechtbank geen direct levensgevaar zag. Daar had zijn advocaat ook om gevraagd. Volgens hem past een taakstraf en een behandeling ook beter. John moet aan zichzelf gaan werken en zorgen dat zijn leven weer op de rit komt. Dan kan hij ook weer proberen normaal contact te krijgen met zijn kinderen.