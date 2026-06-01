Bossche vaders aangeklaagd voor seksueel misbruik pleegkinderen  

Een stel uit Den Bosch zou hun twee kwetsbare pleegkinderen seksueel hebben misbruikt. Ze maakten foto’s en filmpjes van de ontucht. Die hebben ze verspreid. Met die beschuldiging kwam de officier van justitie maandag. Ze zei dat ze 'kotsmisselijk' werd van de beelden die het tweetal maakte en eiste vier jaar celstraf tegen een van de twee pleegvaders. Die ontkent. ‘Ik word niet opgewonden van kinderen’.

"Zeker te weten dat we met die kinderen niet een grens over zijn gegaan. We hebben er over geschreven, benadrukte pleegvader Steven van H. (33) ” Hij zei dat het bij chats en verhaaltjes bleef. Zijn advocaat omschreef het als ‘dirty talk’.



“We moesten elkaar op een bepaalde manier prikkelen. Het was heel extreem. Het is ook steeds erger geworden. Maar nooit met het idee, we gaan er echt wat mee doen. We hebben nog steeds het beste voor met de kinderen,” zei Van H.



Masturberen

Het OM denkt daar anders over. “Deze verdachte is heel ver over de grens heen gegaan.” Volgens de officier van justitie hadden ze heel andere bedoelingen. “Toen ze zich aanmelden voor pleegzorg waren de intenties seksueel.”



Ze citeerde uit diverse chats van de ene pleegvader een de ander. ‘Ben benieuwd hoe dat smaakt, hoe zo’n pikkie hard wordt in je mond.’ Of berichtjes over hoe de pleegvaders fantaseerden over kinderbillen, samen douchen en hoe ze stiekem masturbeerden met de pleegzoons in de buurt.



Lustobject

“Het dossier druipt van de seksualiteit. Hier worden kinderen als lustobject weggezet”, zei de officier. Ze noemde de zaak ‘misselijkmakend, vulgair en extreem”. Er is thuis bij ze in Den Bosch ook kinderporno gevonden. 1700 afbeeldingen met kinderporno, met tekstbestanden als ‘German toddler’ (Duitse kleuter) deels dus zelf gemaakt. En ze hadden 540 afbeeldingen met dierenporno. Het OM verdenkt de mannen ook van seks met hun eigen hond.

Ze eiste daarom vier jaar celstraf, waarvan 1 jaar daarvan voorwaardelijk, met een reeks aan strenge regels, zoals controles. En een huisdier-verbod. Grens over?

De officier van justitie vroeg of de verdachte grenzen had overschreden. Van H. erkende dat. “Ja. Seks hebben in de deuropening waar kinderen bij zijn. Berichten sturen. Dat had nooit moeten gebeuren. Dat is wel de grens die over is gegaan." Van H. was een paar keer emotioneel.



Zijn advocaat van de Bosschenaar zegt dat chats iedereen op het verkeerde spoor hebben gezet. Hij ziet onvoldoende bewijs voor ontucht en vroeg vrijspraak. Als er dan toch straf moet komen, dan gelijk aan het voorarrest van ongeveer vier maanden, stelde hij voor.



Moeder

De biologische moeder zat ook in de zaal. Haar slachtoffer-advocaat deed het woord over wat het met haar deed. Ze kon het misbruik eerst nauwelijks geloven omdat het fijne pleegvaders waren en de kinderen opbloeiden. “Ze zijn heel veel van ze gaan houden.” Maar toen ze de berichtjes las schrok ze. “Ik werd kotsmisselijk over hoe er over de kinderen wordt gesproken in de seksuele context, alsof ze voorwerpen zijn.” Van H. reageerde vol emotie. "Ik snap hoeveel pijn dit doet." De twee pleegzoons waren tijdens het misbruik zeven en tien jaar oud. Ze zijn uit huis gehaald, net als de hond.



De andere pleegvader (ook 33) komt later maandagmiddag nog voor de rechter.