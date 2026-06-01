Vechtpartijen bij amateurvoetbal: 'Sportieve dag is overschaduwd'

De twee voetbalclubs waarvan de supporters met elkaar op de vuist zijn gegaan na een bekerfinale in Wijk en Aalburg, betreuren dat ten zeerste. Dat schrijven ze op hun websites. Zaterdagnacht gingen supporters van Kozakken Boys uit Werkendam en Z.V.V. Pelikaan uit Zwijndrecht met elkaar op de vuist na een wedstrijd die in Wijk en Aalburg werd gespeeld. Daarbij raakten supporters licht gewond. Later op de avond was er ook nog een vechtpartij tussen supporters in Vulcano Eetparadijs in Werkendam.

Na de bekerfinale, die op zichzelf sportief verliep, liep het toch uit de hand tussen de twee supportersgroepen. De club uit Zwijndrecht, Z.V.V. Pelikaan ontkent stellig dat de club betrokken is geweest bij de vernielingen in Vulcano Eetparadijs in Werkendam. Een serveerster van het restaurant vertelde zondag al dat er fietsen, vuurwerk en fakkels tegen de ruiten werden gegooid. De schade is groot.

Einde seizoen

Het lijkt erop dat de Pelikaan supporters, na de wedstrijd, naar het restaurant zijn gegaan om de Kozakken Boys-supporters die daar zaten te eten, te pakken. Maar het bestuur van Z.V.V. Pelikaan zegt dat supporters en spelers gezamenlijk met de bus terug naar het sportpark in Zwijndrecht zijn gegaan om het einde van het seizoen af te sluiten. “De suggestie dat personen van Z.V.V. Pelikaan betrokken zouden zijn geweest bij deze gebeurtenissen wordt door ons nadrukkelijk van de hand gewezen”, zo schrijft de club. Z.V.V. Pelikaan distantieert zich van iedere vorm van geweld, schrijft het bestuur op de website.

Excuses

Ook het bestuur van Kozakken Boys uit Werkendam schrijft op haar website dat ze ten zeerste betreuren wat er gisteren op en rond het sportpark van Wilhelmina ’26 in Wijk en Aalburg is gebeurd. De wedstrijd werd daar op neutraal terrein gespeeld. Het bestuur van Kozakken Boys biedt haar excuses aan aan Wilhelmina ’26, de gastheer van de bekerfinale. “Het is bijzonder spijtig dat een sportieve dag is overschaduwd door gebeurtenissen die niet passen bij de waarden van respect, sportiviteit en saamhorigheid die wij binnen het voetbal nastreven” zo staat op de website te lezen. Over de vechtpartij in het restaurant schrijft de club niets.

De twee voetbalclubs onthouden zich van verder commentaar over wie verantwoordelijk is voor de ruzie tussen de supporters. Ze willen dat de feiten eerst worden vastgesteld en geëvalueerd door de KNVB, voordat ze verder over de gebeurtenissen willen praten.