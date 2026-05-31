Supportersruzie bij eetparadijs, veel schade: 'Ik ben geschokt'

Door flink wat geweld is zaterdagnacht flinke schade ontstaan bij Vulcano Eetparadijs in Werkendam. Een groep mensen sloeg de ruiten in met een fiets en gooide vervolgens onder meer fakkels, stoelen en vuurwerk naar binnen. Het geweld zou te maken hebben met een geëscaleerde ruzie tussen supportersgroepen van twee amateurclubs eerder op de zaterdag in Wijk en Aalburg.

"Ik was aan het serveren toen ik ineens geschreeuw hoorde. Toen is er een fIets van een klant gepakt en in de richting van het raam gegooid. Zo is het raam ook kapot gegaan zoals je ziet", vertelt Sumeyye van Vulcano Eetparadijs, terwijl ze naar de glasscherven op de grond kijkt. "Ik was gechockeerd, ik begreep niet wat er gebeurde."

Sumeyye zag hoe fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen werden gegooid. "Mijn broer is ook geraakt door een stoel", vertelt ze. Over de aanleiding zegt ze: "Er zou een vechtpartij zijn geweest tussen supporters van Kozakken Boys 3 en Zwijndrechtse ZVV Pelikaan. Wat ik heb begrepen, is dat de Pelikaan-supporters hiernaartoe zijn gekomen om de supporters van Kozakken Boys te pakken. Die waren hier aan het eten, dat kon je zien aan de voetbalshirtjes."

Vaker ruzie in Werkendam

De bewoners in de straat kijken er niet van op dat dit is gebeurd. "Er is wel vaker bonje hier in de straat. Dan gaan ze met twaalf man vechten. Er komt vaak politie", vertelt een bewoner die verderop in de straat woont.

Een andere bewoner voegt daaraan toe: "Vooral op zaterdagnacht. Maar of daar iets aan gedaan wordt, weten we niet", vertelt hij. Hij en zijn vrouw waren wel geschrokken van het gebeuren. "We lagen net in bed en hoorden toen een grote knal en een hoop geschreeuw. We keken naar buiten en zagen een grote rode gloed, een vechtpartij en politie. Er liepen wel een mannetje of vijftig. Het was een flink vechtpartijtje."

Gewonden

Volgens Sumeyye zijn zij en haar familie er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. "Maar sommige klanten hadden wel verwondingen", vertelt ze. Een van de gewonden is naar het ziekenhuis gebracht, meldde de politie. Over de exacte aard van zijn verwondingen is niets bekend.