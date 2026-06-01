Corona-enquête: burgemeester Mikkers hekelt afwachtende houding Rutte

In de beginperiode van de coronapandemie trokken de burgemeesters van Den Bosch, Tilburg en Eindhoven vooral met elkaar op. Ze ergerden zich aan de vrijblijvendheid in de oproepen van het kabinet. “Het is een onzekere situatie, de premier had een grotere rol moeten spelen. Als die het niet kon, dan maar de koning, heb ik geopperd", zo stelde burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch maandag tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar het coronabeleid.

Sander van Hirtum & Rick Lemmens

Mikkers is in de eerste dagen na de corona-uitbraak niet gebeld door de minister, zegt hij. Enkel Theo Weterings, toen burgemeester van Tilburg, kon op een telefoontje rekenen. In zijn gemeente werd de eerste coronabesmetting vastgesteld bij een man die in coronabrandhaard Noord-Italië was geweest en daarna carnaval ging vieren. De burgemeesters zagen in eerste instantie dus weinig actie van toenmalig premier Rutte en het kabinet. Dit terwijl de drie Brabantse burgervaders al snel aangaven dat corona 'chefsache' (Duits voor 'zaak voor de baas') moest worden. En als de premier het niet kon doen, "dan maar de koning".

Mikkers (VVD) is sinds 2017 burgemeester van Den Bosch. Hij was als voorzitter van de veiligheidsregio betrokken bij de invoering en uitvoering van maatregelen. Samen met toenmalig burgemeesters John Jorritsma (Eindhoven) en Theo Weterings (Tilburg) zette hij het kabinet onder druk om in actie te komen tegen het coronavirus in een fase waarin het aantal besmettingen vooral in Brabant explosief toenam. Over de cruciale rol van deze drie burgemeesters maakte Omroep Brabant vijf maanden na de corona-uitbraak een documentaire:

