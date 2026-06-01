Live | Corona-enquête: 'Carnaval afgelasten zou niet geaccepteerd zijn'
Vandaag verhoort de parlementaire enquêtecommissie Corona burgemeester van Den Bosch Jack Mikkers en microbioloog en OMT-lid Jan Kluytmans. De commissie ondervraagt negen weken lang betrokkenen, met als doel om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken.
Zelf tests maken voor ziekenhuizen niet meer mogelijk
Brabantse ziekenhuizen testten aan het begin van de corona-uitbraak niet alleen mensen uit risicogebieden, maar iedereen die met luchtwegklachten het ziekenhuis binnenkwam. Hierdoor werd duidelijk dat de schaal van de uitbraak in het zuiden groot was.
Een grote rol daarin, speelden de tests die ziekenhuizen zelf konden maken. Volgens Kluytmans is dat in een volgende pandemie niet meer mogelijk door strengere Europese regels. "De standaarden zijn nu zo hoog dat eigenlijk alleen commerciële partijen dat nog kunnen. Terwijl het ontzettend behulpzaam is voor ons", waarschuwt Kluytmans in zijn verhoor. “Het staat haaks op wat je in een volgende pandemie zou willen. De mensen die het zelf goed kunnen regelen zet je buitenspel, terwijl op zo’n moment juist schaarste ontstaat.”
Daarmee zou Nederland zich afhankelijk maken van grote partijen. De microbioloog verwijst naar de schaarste aan mondmaskers en tests die in 2020 ontstond.
Microbioloog Jan Kluytmans bij de commissie
Carnaval afgelasten zou 'niet geaccepteerd zijn'
Op vragen van de commissie of het eerder afkondigen van een lockdown levens had kunnen redden, antwoordt Kluytmans instemmend. "Hoe langer je wacht met een lockdown, hoe groter de verspreiding." Zonder maatregelen verdubbelde het aantal besmettingen "twee keer per week", bleek achteraf, vertelt de microbioloog.
Toch denkt Kluytmans dat het afgelasten van carnaval niet zou zijn geaccepteerd. Corona werd toen simpelweg nog niet als grote bedreiging gezien.
'Moeilijkste weken van mijn leven gehad'
Tijdens het begin van de uitbraak heeft microbioloog Jan Kluytmans 'misschien wel de moeilijkste weken' van zijn leven gehad. Hij maakte zich grote zorgen over de situatie in Brabant. "Een lockdown is effectief, maar je hebt al besmette mensen die in het ziekenhuis zouden belanden. In Brabant moesten ze eraan trekken om patiënten over het land te spreiden. Dan zouden we het volgens berekeningen net aankunnen."
Het overplaatsen van patiënten naar die andere ziekenhuizen liep niet soepel. "Ziekenhuizen elders in het land waren niet altijd even bereidwillig om patiënten over te nemen", zegt Kluytmans. Daar kwam pas verandering in, toen ziekenhuizen verplicht patiënten uit het zuiden moesten gaan overnemen. “Het was één voor twaalf.” Ziekenhuizen in Brabant bevonden zich volgens Kluytmans bijna in code zwart: op dat moment hadden ze mensen moeten gaan weigeren.
Volgens Kluytmans speelde de ongelijke uitbraak tussen het noorden en zuiden van het land een grote rol. "Ik heb dat in geen enkel ander land zo gezien." Terwijl ziekenhuizen in het zuiden onder grote druk stonden, was de ervaring boven de rivieren heel anders.
Hij wijst op een situatie in maart 2020 waarin de landelijk GGD een inschatting naar buiten bracht dat er iets van 6000 mensen besmet waren in Nederland. Terwijl hij en zijn collega's in Brabant dachten aan 50.000.
Carnaval als 'superspreading-event'
Kluytmans herinnert de eerste dagen van de uitbraak. "De eerste patiënt, een man uit Loon op Zand, werd in Brabant getroffen. Even later bleek dat de man ‘niet zo ziek’ was en dat hij carnaval was gaan vieren. Dat was zorgelijk."
De microbioloog belde met collega's die op vakantie waren in Italië die wat ziek waren en zich afvroegen of ze wel naar hun werk konden komen. Ondertussen kwamen er verhalen uit Italiaanse ziekenhuizen die overspoeld werden met patiënten", weet Kluytmans nog. "Het was daar zo heftig dat ze mensen moesten wegsturen."
Het ziekenhuis waar Kluytmans werkzaam was, begon als een van de eersten met het testen van iedereen die met luchtwegklachten het ziekenhuis binnenkwam. "We hadden daardoor al snel door dat het in Brabant mis was. Carnaval was daarin een gemene deler."
Het volksfeest bleek een zogeheten 'superspreading-event', waar een virus zich heel snel onder een grote groep kan verspreiden. "In het zuiden was het onder de radar al op grote schaal verspreid."
Eerste verhoor begonnen met microbioloog Jan Kluytmans
Jan Kluytmans was tijdens de coronacrisis medisch microbioloog in het Bredase Amphia-ziekenhuis. In Brabant greep het virus snel om zich heen in het begin van de pandemie, toen er nog weinig bekend was over corona. Kluytmans was ook lid van het Outbreak Management Team (OMT), dat de regering adviseerde over de pandemie.
Hij pleitte destijds voor meer testen, ook van mensen die niet in zogenoemde risicogebieden waren geweest (waar het virus al bewezen rondging). Als een van de eersten begon Kluytmans in Breda met het testen van iedereen met luchtwegklachten die het ziekenhuis binnenkwam.
De microbioloog heeft ervoor gekozen om onder ede gehoord te worden. Dat betekent dat hij belooft om de waarheid te spreken.
Brabantse burgemeesters dwongen kabinet tot actie
Landelijke coronamaatregelen, kwamen onder druk van de Brabantse veiligheidsregio’s tot stand. De provincie was aan het begin van de uitbraak brandhaard. Het waren de burgemeesters Jack Mikkers (Den Bosch), John Jorritsma (Eindhoven, tot 2022) en Theo Weterings (Tilburg, tot 2025) die maatregelen wilden afkondigen. Onder meer horeca, sauna’s, sportscholen en zwembaden zouden per direct dicht moeten, om het virus te beteugelen.
Het kabinet wilde de Brabantse persconferentie tegenhouden, omdat er landelijke maatregelen op handen waren die op korte termijn aangekondigd zouden worden. “Dan moet je wel opschieten, want anders doen wij het”, luidde de boodschap van de Brabantse burgemeesters aan het kabinet.
Uiteindelijk sloten het kabinet en de Brabantse veiligheidsregio’s op 15 maart een akkoord, maar wel op voorwaarde dat het Brabantse maatregelenpakket werd overgenomen.
Over de rol van de drie Brabantse burgemeesters maakte Omroep Brabant vijf maanden na de uitbraak een documentaire.
Brabants Kamerlid leidt commissie
Het Eindhovense Kamerlid Daan de Kort leidt de 51 verhoren in het Corona-onderzoek. Volgens De Kort is het onderzoek belangrijk, omdat de coronaperiode voor veel mensen enorm ingrijpend is geweest. “Nu gaat er ook publieke verantwoording plaatsvinden”, legde hij eerder aan Omroep Brabant uit. “We gaan bekijken hoe coronabesluiten tot stand kwamen. Denk aan de avondklok en het sluiten van scholen.”
“We willen echt leren van deze periode. De vraag is niet of er ooit nog een pandemie komt, maar wanneer.” Die lessen kunnen ook helpen bij andere langdurige crises, zegt hij: “Denk aan energie-uitval of sabotage. We weten niet wat er ooit op ons afkomt.”
De verhoren lopen door tot en met 10 september. Het eindrapport wordt in het eerste kwartaal van 2027 verwacht. “Daar kunnen dan het kabinet en de Kamer mee aan de slag.”
Carnaval speelde grote rol in uitbraak
De parlementaire enquête over corona gaat vandaag verder met twee Brabantse spelers. Jan Kluytmans, destijds microbioloog in het Amphia-ziekenhuis in Breda, en Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch, verschijnen voor de commissie. Carnavalsfeesten in onder meer Brabant bleken broeinesten voor het nieuwe virus.
Vrijdag, op de eerste dag van de openbare verhoren, verklaarde toenmalig zorgminister Bruno Bruins dat het kabinet in februari 2020 niet heeft overwogen beperkingen te stellen aan de viering van carnaval.
Slechts enkele dagen na carnaval werd bekend dat uitgerekend in Brabant de eerste besmetting in Nederland was vastgesteld. Later werd duidelijk dat het volksfeest er met name in de zuidelijke provincies aan heeft bijgedragen dat het coronavirus stevig om zich heen kon grijpen.