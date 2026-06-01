Live | Corona-enquête: 'Carnaval afgelasten zou niet geaccepteerd zijn'

Brabantse ziekenhuizen testten aan het begin van de corona-uitbraak niet alleen mensen uit risicogebieden, maar iedereen die met luchtwegklachten het ziekenhuis binnenkwam. Hierdoor werd duidelijk dat de schaal van de uitbraak in het zuiden groot was.

Een grote rol daarin, speelden de tests die ziekenhuizen zelf konden maken. Volgens Kluytmans is dat in een volgende pandemie niet meer mogelijk door strengere Europese regels. "De standaarden zijn nu zo hoog dat eigenlijk alleen commerciële partijen dat nog kunnen. Terwijl het ontzettend behulpzaam is voor ons", waarschuwt Kluytmans in zijn verhoor. “Het staat haaks op wat je in een volgende pandemie zou willen. De mensen die het zelf goed kunnen regelen zet je buitenspel, terwijl op zo’n moment juist schaarste ontstaat.”

Daarmee zou Nederland zich afhankelijk maken van grote partijen. De microbioloog verwijst naar de schaarste aan mondmaskers en tests die in 2020 ontstond.