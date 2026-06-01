Carnaval was boosdoener, zegt microbioloog Jan Kluytmans in coronaverhoor
Microbioloog Jan Kluytmans spreekt over carnaval als 'superspreading-event'. Hij deed die uitspraak toen hij maandagochtend werd verhoord door de parlementaire commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Kluytmans was tijdens de crisis lid van het Outbreak Management Team (OMT), dat de regering adviseerde over de pandemie. Ook werkte hij als medisch microbioloog in het Bredase Amphia-ziekenhuis.
Op vragen van de commissie of het eerder afkondigen van een lockdown levens had kunnen redden, antwoordt Kluytmans tijdens het verhoor instemmend. "Hoe langer je wacht met een lockdown, hoe groter de verspreiding." Daarbij moet je volgens de microbioloog denken aan een hele forse stijging van het aantal besmettingen binnen enkele dagen.
Toch denkt Kluytmans dat het afgelasten van carnaval niet zou zijn geaccepteerd. Corona werd toen simpelweg nog niet als een grote bedreiging gezien.
Terug naar eerste dag van uitbraak
Kluytmans herinnert de eerste dagen van de uitbraak. "De eerste patiënt, een man uit Loon op Zand, werd in Brabant getroffen. Even later bleek dat de man ‘niet zo ziek’ was en dat hij carnaval was gaan vieren. Dat was zorgelijk."
De microbioloog belde met collega's die op vakantie waren in Italië die wat ziek waren en zich afvroegen of ze wel naar hun werk konden komen. Ondertussen kwamen er verhalen uit Italiaanse ziekenhuizen die overspoeld werden met patiënten", weet Kluytmans nog. "Het was daar zo heftig dat ze mensen moesten wegsturen."
Amphia, waar Kluytmans toen werkzaam was, begon als een van de eersten met het testen van iedereen die met luchtwegklachten het ziekenhuis binnenkwam. "We hadden daardoor al snel door dat het in Brabant mis was. Carnaval was daarin een gemene deler."
Het volksfeest bleek een zogeheten 'superspreading-event', waar een virus zich heel snel onder een grote groep kan verspreiden. "In het zuiden was het onder de radar al op grote schaal verspreid."
Afgelasten
Jan Kluytmans is één van de 47 betrokkenen die worden verhoord tijdens de parlementaire enquête naar het coronabeleid. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al gehoord. Maandag wordt ook Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch, nog verhoord. Hij was één van de drie burgemeesters die direct pleitten voor een harde corona-aanpak.