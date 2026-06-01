Carnaval was boosdoener, zegt microbioloog Jan Kluytmans in coronaverhoor

Microbioloog Jan Kluytmans spreekt over carnaval als 'superspreading-event'. Hij deed die uitspraak toen hij maandagochtend werd verhoord door de parlementaire commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Kluytmans was tijdens de crisis lid van het Outbreak Management Team (OMT), dat de regering adviseerde over de pandemie. Ook werkte hij als medisch microbioloog in het Bredase Amphia-ziekenhuis.

Op vragen van de commissie of het eerder afkondigen van een lockdown levens had kunnen redden, antwoordt Kluytmans tijdens het verhoor instemmend. "Hoe langer je wacht met een lockdown, hoe groter de verspreiding." Daarbij moet je volgens de microbioloog denken aan een hele forse stijging van het aantal besmettingen binnen enkele dagen. Toch denkt Kluytmans dat het afgelasten van carnaval niet zou zijn geaccepteerd. Corona werd toen simpelweg nog niet als een grote bedreiging gezien. Terug naar eerste dag van uitbraak

Kluytmans herinnert de eerste dagen van de uitbraak. "De eerste patiënt, een man uit Loon op Zand, werd in Brabant getroffen. Even later bleek dat de man ‘niet zo ziek’ was en dat hij carnaval was gaan vieren. Dat was zorgelijk."