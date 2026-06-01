Microbioloog Jan Kluytmans over corona-uitbraak: 'Het was één voor twaalf'
Tijdens het begin van de uitbraak heeft microbioloog Jan Kluytmans 'misschien wel de moeilijkste weken' van zijn leven gehad. Hij maakte zich grote zorgen over de situatie in Brabant. Dat vertelt het oud-lid van het Outbreak Management Team (OMT) maandag tijdens zijn verhoor, dat onderdeel is van de parlementaire enquête over het coronabeleid.
"Een lockdown is effectief, maar je hebt al besmette mensen die in het ziekenhuis zouden belanden. In Brabant moesten ze eraan trekken om patiënten over het land te spreiden. Dan zouden we het volgens berekeningen net aankunnen."
Het overplaatsen van patiënten naar die andere ziekenhuizen liep niet soepel. "Ziekenhuizen elders in het land waren niet altijd even bereidwillig om patiënten over te nemen", zegt Kluytmans. Daar kwam pas verandering in, toen ziekenhuizen verplicht patiënten uit het zuiden moesten gaan overnemen. “Het was één voor twaalf.” Ziekenhuizen in Brabant bevonden zich volgens Kluytmans bijna in code zwart: op dat moment hadden ze mensen moeten gaan weigeren.
Andere ervaring boven de rivieren
Volgens Kluytmans speelde de ongelijke uitbraak tussen het noorden en zuiden van het land een grote rol. "Ik heb dat in geen enkel ander land zo gezien." Terwijl ziekenhuizen in het zuiden onder grote druk stonden, was de ervaring boven de rivieren heel anders.
Hij wijst op een situatie in maart 2020 waarin de landelijk GGD een inschatting naar buiten bracht dat er iets van 6000 mensen besmet waren in Nederland. Terwijl hij en zijn collega's in Brabant dachten aan 50.000.
Parlementaire enquête
Jan Kluytmans is één van de 47 personen die worden verhoord tijdens de parlementaire enquête naar het coronabeleid. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al verhoord. Maandag wordt ook Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch, verhoord. Hij was één van de drie burgemeesters die direct pleitten voor een harde corona-aanpak.
