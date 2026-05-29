Carnaval speelde grote rol in corona-uitbraak: hoe kon dit gebeuren?

De parlementaire enquête over corona gaat maandag verder met twee Brabantse spelers. Dan verschijnen Jan Kluytmans, destijds microbioloog in het Amphia-ziekenhuis in Breda en Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch, voor de commissie. Carnavalsfeesten in onder meer Noord-Brabant bleken broeinesten voor het nieuwe virus.

Vrijdag, op de eerste dag van de openbare verhoren, verklaarde toenmalig zorgminister Bruno Bruins dat het kabinet in februari 2020 niet heeft overwogen beperkingen te stellen aan de viering van carnaval.

Eerste besmetting

Slechts enkele dagen na carnaval werd bekend dat uitgerekend in Noord-Brabant de eerste besmetting in Nederland was vastgesteld. Later werd duidelijk dat het volksfeest er met name in de zuidelijke provincies aan heeft bijgedragen dat het coronavirus stevig om zich heen kon grijpen.

De commissie onderzoekt het handelen van het kabinet tijdens de coronaperiode van december 2019 tot voorjaar 2022. Ook wordt gekeken naar de rol en het functioneren van de Kamer.