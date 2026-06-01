Burgemeester Mikkers over coronamaatregelen: 'Dat dat pijn deed erken ik'
De Brabantse veiligheidsregio's stelden zelf een maatregelenpakket op om de corona-uitbraak in te perken. Dat vertelde burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch tijdens zijn verhoor in het grootschalige parlementaire corona-onderzoek. Grote evenementen zouden door deze maatregelen niet meer door kunnen gaan, wat grote impact op de samenleving zou hebben.
"We hebben een besluit genomen", zegt Mikkers daarover. "We wilden de druk op de ziekenhuizen verlichten. Dat het pijn heeft gedaan erken ik." De drie burgemeesters en voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's Mikkers (Den Bosch), John Jorritsma (Eindhoven, tot 2022) en Theo Weterings (Tilburg, tot 2025) voelden het gewicht van de keuze die ze hadden gemaakt. “Dit gaan we nooit meer meemaken, dacht ik.”
De burgemeesters lichtten organisaties en overheden in. Met de minister van Volksgezondheid Bruno Bruins was geen contact, zegt Mikkers tegen de commissie. Premier Rutte werd wel gebeld. "We voelden steun van hem." Volgens Mikkers dacht Rutte met hen mee en had hij begrip voor hun besluit.
Maatregelen
Op een persconferentie kondigden de burgemeesters aan dat evenementen vanaf 1000 personen niet meer door mochten gaan, het betaald voetbal in Brabant werd geschrapt en het beperken van het bezoeken van familie en vrienden werd de norm. Later dezelfde maand volgen landelijke maatregelen elkaar op, waaronder de eerste lockdown.
Later ontvangen de drie burgemeesters signalen dat het in de horeca niet lukte om sociale contacten te vermijden, onder meer omdat mensen dat niet willen. Daarom wilden de burgemeesters op zondag 15 maart in een persconferentie aankondigen dat de horeca moest sluiten om het coronavirus onder controle te krijgen. Daarnaast zouden onder meer zwembaden, sauna’s en sportscholen vanaf die avond dicht moeten.
Eén landelijke boodschap
Voordat de persconferentie plaats kan vinden. Krijgen de burgemeesters van het kabinet de vraag om de persconferentie te schrappen. Het kabinet is bereid om de Brabantse maatregelen over te nemen en wil alles in één boodschap overbrengen.
Mikkers begreep het handelen van de regering heel goed. “Het gaf ook een stukje geruststelling. Het was erkenning dat we goede besluiten zouden gaan nemen, als het kabinet ze over wilde nemen.” Daarnaast was het volgens Mikkers goed dat Brabant niet meer alleen stond.
Over de cruciale rol van deze drie burgemeesters maakte Omroep Brabant vijf maanden na de corona-uitbraak een documentaire:
Parlementaire enquête
Jack Mikkers is één van de 47 personen die worden gehoord tijdens de parlementaire enquête naar het coronabeleid. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al verhoord. Maandagochtend werd ook microbioloog en voormalig OMT-lid Jan Kluytmans verhoord.
