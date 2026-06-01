Burgemeester Mikkers over coronamaatregelen: 'Dat dat pijn deed erken ik'

De Brabantse veiligheidsregio's stelden zelf een maatregelenpakket op om de corona-uitbraak in te perken. Dat vertelde burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch tijdens zijn verhoor in het grootschalige parlementaire corona-onderzoek. Grote evenementen zouden door deze maatregelen niet meer door kunnen gaan, wat grote impact op de samenleving zou hebben.

"We hebben een besluit genomen", zegt Mikkers daarover. "We wilden de druk op de ziekenhuizen verlichten. Dat het pijn heeft gedaan erken ik." De drie burgemeesters en voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's Mikkers (Den Bosch), John Jorritsma (Eindhoven, tot 2022) en Theo Weterings (Tilburg, tot 2025) voelden het gewicht van de keuze die ze hadden gemaakt. “Dit gaan we nooit meer meemaken, dacht ik.”

De burgemeesters lichtten organisaties en overheden in. Met de minister van Volksgezondheid Bruno Bruins was geen contact, zegt Mikkers tegen de commissie. Premier Rutte werd wel gebeld. "We voelden steun van hem." Volgens Mikkers dacht Rutte met hen mee en had hij begrip voor hun besluit.

Maatregelen

Op een persconferentie kondigden de burgemeesters aan dat evenementen vanaf 1000 personen niet meer door mochten gaan, het betaald voetbal in Brabant werd geschrapt en het beperken van het bezoeken van familie en vrienden werd de norm. Later dezelfde maand volgen landelijke maatregelen elkaar op, waaronder de eerste lockdown.