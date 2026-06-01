Man bewusteloos geslagen na stappen: ‘Ik voel me minder veilig’
Hij dacht gewoon rustig naar huis te lopen na een avond stappen in Breda. Maar in de Nieuwstraat werd een jongeman ineens van achteren neergeslagen. “Dat doet wel iets met je wereldbeeld”, vertelt hij. De politie deelt in het programma Bureau Brabant nu beelden van de verdachte.
Het gebeurde zondagnacht 21 december rond vier uur. Het slachtoffer was met vrienden op stap geweest en liep daarna met een vriend terug. In de Nieuwstraat stond op dat moment een groepje van ongeveer zes jongens.
“Die vielen ons een klein beetje verbaal lastig”, vertelt het slachtoffer. “Daar maakten we ons niet zo heel druk om. We liepen ze voorbij en een van die jongens praatte nog een beetje tegen ons. Niks waar ik zo van zou schrikken.”
Klap van achteren
Toch bleef het daar niet bij. De groep liep uiteindelijk achter het slachtoffer en zijn vriend aan. Toen het slachtoffer even stilstond, ontstond er een korte discussie. Op de beelden is te zien dat één van de jongens de situatie nog lijkt te willen sussen.
De latere verdachte loopt eerst even bij de groep vandaan. Maar dan draait hij ineens om. Hij loopt terug naar het slachtoffer, dat met zijn rug naar hem toe staat.
Dan haalt de verdachte uit. Hij slaat het slachtoffer van achteren tegen zijn hoofd. De jongeman kan zich niet verdedigen en valt hard op de grond.
Zijn vriend duwt de verdachte daarna nog weg. Die valt, maar staat snel weer op. Daarna rent hij weg, zonder de rest van de groep.
Hij voelt zich minder veilig
De mishandeling heeft veel impact op het slachtoffer. “Dat je zomaar uit het niets bewusteloos wordt geslagen, doet wel iets met je wereldbeeld”, zegt hij. “Ik ging er altijd vanuit dat je als twee man naar huis loopt, het veilig is. Blijkbaar is het dat ook al niet.”
Sinds die nacht kijkt hij anders naar groepen op straat. “Elk groepje dat ik op straat zag staan, daar had ik echt wel schrik voor. Dat heb ik inmiddels wel een beetje kunnen relativeren. Maar zeker in het begin was dat best wel erg.”
Ook lichamelijk zijn de gevolgen groot. Door de klap breken een kies, een snijtand en een hoektand af. Daarnaast heeft hij wekenlang klachten die lijken op een hersenschudding.
Politie zoekt verdachte
De politie deelt beelden waarop de verdachte te zien is. Hij droeg die nacht een lichtgrijze broek en een lichtgrijze hoodie met capuchon. Verder heeft hij donker haar, een lichte huidskleur en droeg hij lichte schoenen.
