Man bewusteloos geslagen na stappen: ‘Ik voel me minder veilig’

Hij dacht gewoon rustig naar huis te lopen na een avond stappen in Breda. Maar in de Nieuwstraat werd een jongeman ineens van achteren neergeslagen. “Dat doet wel iets met je wereldbeeld”, vertelt hij. De politie deelt in het programma Bureau Brabant nu beelden van de verdachte.

Het gebeurde zondagnacht 21 december rond vier uur. Het slachtoffer was met vrienden op stap geweest en liep daarna met een vriend terug. In de Nieuwstraat stond op dat moment een groepje van ongeveer zes jongens.

“Die vielen ons een klein beetje verbaal lastig”, vertelt het slachtoffer. “Daar maakten we ons niet zo heel druk om. We liepen ze voorbij en een van die jongens praatte nog een beetje tegen ons. Niks waar ik zo van zou schrikken.”

Klap van achteren

Toch bleef het daar niet bij. De groep liep uiteindelijk achter het slachtoffer en zijn vriend aan. Toen het slachtoffer even stilstond, ontstond er een korte discussie. Op de beelden is te zien dat één van de jongens de situatie nog lijkt te willen sussen.

De latere verdachte loopt eerst even bij de groep vandaan. Maar dan draait hij ineens om. Hij loopt terug naar het slachtoffer, dat met zijn rug naar hem toe staat.