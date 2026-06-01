Opnieuw zware aanrijding op deze Tilburgse kruising, drie auto's vernield

Drie auto’s zijn maandagmiddag rond kwart voor zes op de kruising van de Burgemeester Bechtweg met de De Baggerweg in Tilburg op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde vermoedelijk doordat een bestuurster door rood reed. Opvallend is dat op dezelfde kruising vorige week een soortgelijk ongeluk gebeurde.

Twee auto’s stonden te wachten voor een rood verkeerslicht op de Burgemeester Bechtweg. Toen het licht op groen sprong, reden zij richting de A65.

Op datzelfde moment kwam er een automobiliste die linksaf de De Baggerweg op wilde rijden. Zij zou daarbij door rood zijn gereden, waarna de drie auto’s hard op elkaar botsten.

Flinke schade

Door de klap raakten de auto’s flink beschadigd. De kruising lag vol brokstukken en onderdelen, wat zorgde voor flinke verkeershinder. Twee inzittenden van de auto die linksaf sloeg zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het met de inzittenden van de andere auto's gaat, is niet bekend. De politie beantwoordt daar maandagavond geen vragen meer over.

Tweede ongeluk in korte tijd

Vorige week ging het op dezelfde kruising ook al mis. Het ging toen om een soortgelijk ongeluk, waarbij verkeerslichten mogelijk zijn genegeerd of over het hoofd gezien.

Drie auto’s botsen op kruising in Tilburg, mogelijk door rood licht (foto: Jack Brekelmans / Persburo-BMS).