Nederlands Film Festival opent met headliner van regisseur Michiel van Erp

Het Nederlands Film Festival trapt dit jaar af met een vertoning van de nieuwe film Downtown, van regisseur Michiel van Erp uit Eindhoven. Van Erp maakte eerder furore met documentaires over onder meer rampvlucht MH17, fotograaf Erwin Olaf en de film Een Schitterend Gebrek.

De 46ste editie van het Nederlands Film Festival gaat op 25 september van start en pakt uit met een brede waaier aan films van Hollandse bodem. Downtown, de nieuwe film van de bekende Eindhovenaar Michiel van Erp, opent het festival. De film gaat over drie vrienden die zich vol overgave in het Amsterdamse uitgaansleven van de jaren tachtig storten. Daar ontdekken ze de gayscene van de stad, met op de achtergrond de aidspandemie die in die tijd razendsnel om zich heen grijpt. Na jaren zonder contact vinden de vrienden elkaar opnieuw. Ditmaal niet in rokerige cafés of nachtclubs, maar in de beklemmende stilte van een nieuwe pandemie: de coronatijd. 'Enorm trots'

Van Erp maakte eerder furore met verschillende spraakmakende documentaires. Zo legde hij 'suf' Nederland vast in Pretpark Nederland. Daarin laat hij haarfijn zien hoe Nederlanders zich in allerlei bochten wringen om zichzelf te vermaken. Met vooral veel lachwekkende taferelen als resultaat.

"Ik ben enorm trots dat we deze film met zo'n belangwekkend onderwerp als openingsfilm hebben", zegt directeur van het festival Marjolijn Bronkhuijzen in een verklaring. "De film over liefde, trouw, onmacht en een intense vriendschap waarin Van Erp overtuigend twee impactvolle periodes laat zien, raakt en nodigt uit tot gesprek." Documentaires

Ook andere documentaires laten Van Erps neus voor bijzondere verhalen zien. In I Am A Woman Now volgde hij de ‘eerste generatie transseksuelen’, die in de jaren vijftig als eersten een geslachtsoperatie ondergingen bij gynaecoloog Georges Burou in Casablanca. Inmiddels zijn veel van de dames in de documentaire ruim tachtig en blikken ze terug op hun leven. Maar ook heftige onderwerpen ging Van Erp niet uit de weg. Zo maakte hij in 2015 de documentaire MH17: Het verdriet van Nederland, over de rouw die ontstond na het neerhalen van rampvlucht MH17 door pro-Russische separatisten. Miljoen mensen voor de buis

De documentaire trok destijds veel bekijks: ruim 1,1 miljoen mensen zaten live aan de buis gekluisterd bij de eerste vertoning op NPO 1. In 2018 besloot Van Erp zich voor het eerst te wagen aan een heuse speelfilm. Zijn liefde voor de documentaire liet hij even varen om met Niemand in de Stad zijn speelfilmdebuut te maken. Ook die film werd direct opgepikt als openingsfilm van het festival in dat jaar.

