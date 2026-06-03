IJzergieterij Den Bosch wordt oefenruimte voor anders samenleven

Theatermaker Minou Bosua krijgt de voormalige IJzergieterij aan de Dieze in Den Bosch voor de hele maand juni ter beschikking als vrijplaats. Haar droom: kunst en creativiteit inzetten om het samenleven te veranderen. "Zoals het nu gaat put het de mensen uit", zegt ze. Iedereen mag meedoen.

"Het is eigenlijk zo'n 1400 vierkante meter, maar hier gaat het gebeuren", zegt Minou glunderend als ze de hal binnenloopt. "Hier gaan we een oefenruimte maken voor een nieuwe samenleving. Nu wordt alles gestuurd door economische groei, winst en geld. We moeten volgens mij terug naar wat ons echt verbindt, en dat is ons vermogen tot creatie."

"Je kan hier kletsen met anderen, maar er is ook een plek om je leven te overdenken."

De hele maand juni wordt de hal een plek waar de stad samenkomt om te zingen, dansen, luisteren, kijken en deelnemen aan voorstellingen en ontmoetingen. Minou wil daarin verschillende initiatieven met elkaar verbinden. Mensen, organisaties en makers worden aan elkaar gekoppeld. Filosofen, kunstenaars en denkers gaan samen met inwoners van Den Bosch bedenken op welke manier een nieuwe samenleving vorm zou kunnen krijgen.

Praten met een filosoof tussen kunst.

"Ik denk: als je weer de lol van iets bedenken en maken toelaat, dan krijg je ook veel meer plezier in je leven. Het is belangrijk dat het kan op een plek waar geen druk op staat, op vrije grond, waar geen geld mee verdiend hoeft te worden. Je kan hier kletsen met anderen, maar er is ook een plek om je leven te overdenken en nou eens te doen wat je altijd al had willen doen. Je kan hier ook je huiswerk komen maken of met een filosoof praten over alles wat je bezighoudt", vertelt Minou.

"Zo wordt de maand juni hier voor de inwoners van de stad een voortdurende inspiratiebron" vervolgt ze. "De gemeente kan hier ook komen vergaderen, zodat die vergaderingen wat anders gaan dan onder het systeemplafond van het gemeentekantoor."

Plek om te vergaderen of om tot rust te komen.

Het oorspronkelijke idee was dat de vrijplaats permanent aan de creativiteit geschonken zou worden. Dat het nu een maand is, ziet Minou als een mooi begin. "Als het echt voor eeuwig is, heb je de rust om dat nieuwe samenleven met elkaar te oefenen. Nu is het: leuk Minou, we kijken eind van de maand wel wat het heeft opgeleverd. Maar tijd, ontspanning en rust zijn juist heel belangrijk om tot iets nieuws te komen."

"Ga ervoor strijden dat deze vrije ruimte niet weer een trendy plek wordt waar veel geld mee verdiend moet worden."

"Ik ga ervoor strijden dat deze vrije ruimte, die in een nieuw ontwikkelingsgebied ligt, niet weer een trendy plek wordt waar veel geld mee verdiend moet worden. Samen met de gemeente en de vastgoedeigenaar wil ik hier een blijvende vrijplaats van maken, waar dat nieuwe denken met creativiteit echt gaat leven. Dat is mijn grote wens." Donderdag is de officiële opening van de vrijplaats in de IJzergieterij.