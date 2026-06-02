Duitse bolide eindigt in de sloot na dollemansrit door Someren

Een bestuurder van een zwarte Mercedes heeft het zondagavond bont gemaakt in Someren. De automobilist viel op door zijn rijgedrag en scheurde er daarna met meer dan 180 kilometer per uur vandoor.

Achtervolging De politie besloot het voertuig te volgen en gaf een stopteken. Toen de bestuurder daar niet op reageerde, ging ook de sirene aan. Maar ook dat leek de automobilist weinig te doen.

Agenten zagen de zwarte Mercedes even voor middernacht een parkeerplaats oprijden aan de Provincialeweg in Someren. De auto reed over de donkere parkeerplaats, maar parkeerde niet. In plaats daarvan draaide de wagen direct de weg weer op, waarna de bestuurder het gaspedaal flink intrapte.

Daarop zette de bestuurder er de sokken in en reed hij met zijn Duitse bolide nog harder weg. De wagen denderde door in de richting van Sterksel. Na een paar kilometer wilde de voortvluchtige bestuurder afslaan naar de Vlaamseweg. Daar ging het mis.

Parkeren in de sloot

De chauffeur verloor de macht over het stuur en de Mercedes slipte uit de bocht. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand in de sloot, met de achterkant van de wagen op een paaltje.

De bestuurder bleek onder invloed achter het stuur te zitten. Daarnaast haalde hij snelheden van ruim 180 kilometer per uur op een weg waar maximaal 80 kilometer per uur is toegestaan. Ook maakte hij gevaarlijke bewegingen over de weg.

Het rijbewijs van de snelheidsduivel is ingenomen. Ook zijn auto is afgepakt.