Fietser overleden na botsing met auto in Made, weer mis op beruchte weg

Een fietser is dinsdagmiddag overleden bij een ongeluk op de Tuinbouwweg in Made. De fietser werd door nog onbekende reden geraakt door een auto. Een traumahelikopter landde om medische ondersteuning te bieden, maar dat mocht niet meer baten.

Het ging mis op de weg die Made met Drimmelen verbindt. Hoe de fietser met de auto in botsing kon komen, is nog niet bekend. Op beelden is te zien dat de schade aan de auto groot is: de voorruit is volledig gebarsten. De bestuurder van de auto is aangehouden.

Dodelijk ongeluk

In april ging het ook al mis op nagenoeg hetzelfde punt aan de Tuinbouwweg. Toen kwam een fietsster om het leven nadat ze werd geraakt door een auto.

Een traumahelikopter en meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar zij konden het slachtoffer niet meer redden.