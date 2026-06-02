Weer mis op beruchte weg in Made: fietser overleden na botsing met auto

Een fietser is dinsdagmiddag overleden na een botsing met een auto op de Tuinbouwweg in Made. Het is de tweede keer in twee maanden dat het op deze weg dodelijk misgaat: in april verloor op nagenoeg hetzelfde punt ook al een fietsster het leven na een aanrijding.

Hoe de fietser dinsdagmiddag in botsing kon komen met de auto, is nog niet bekend. Op beelden is te zien dat de schade aan de auto groot is: de voorruit is volledig gebarsten. De bestuurder van de auto is aangehouden.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en landde in de buurt van het ongeluk, maar hulp mocht voor het slachtoffer niet meer baten.

Dodelijk ongeluk

De Tuinbouwweg verbindt Made met Drimmelen. In april ging het op nagenoeg hetzelfde punt ook al mis: een fietsster overleed toen ze werd geraakt door een auto.



Ook in 2022 raakte een 14-jarig meisje ernstig gewond nadat ze geschept werd door een auto bij het oversteken van de Tuinbouwweg. Het meisje werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.