Alles uit de kast tegen komst distributiecentrum: 'We staan straks klem'

De gemeenteraad van Nuenen stemde in, de eerste vergunning is afgegeven. Toch is de komst van een groot distributiecentrum tussen Nuenen en Geldrop nog lang geen gelopen race. Dinsdag trok een groot aantal bezwaarmakers naar de bestuursrechter om de vergunning aan te vechten.

Want een huisartsenpraktijk is boos, het ziekenhuis in Geldrop is boos, de Verenigingen van Eigenaren van appartementengebouwen in de omgeving zijn boos, de natuurverenigingen hebben zich aangesloten en de individuele omwonenden zitten in de rechtszaal. Ook buurgemeente Geldrop-Mierlo scherpt de juridische messen. Een bomvolle zitting bij de rechter dus met een legertje aan zwarte toga's van advocaten. En alles kwam uit de kast om de bestuursrechter te overtuigen van het feit dat de komst van het distributiecentrum een heel slecht idee wordt gevonden. Taaie discussies over bestemmingsplannen, zonering, kerncijfers, stikstofuitstoot, groenplan, waterhuishouding, verkeersaantallen, binnenplanse afwijking en de zogeheten kruimelgevallenregeling. Verschillende onderzoeksrapporten en berekeningen strijden om voorrang in de zaal. Het kan iemand die niet tot aan de oksels in het dossier zit, zomaar gaan duizelen.

"Als er een ongeluk gebeurt, komt het zo vast te staan."

Maar het belangrijkste pijnpunt wordt wel duidelijk. De bezwaarmakers zijn nog steeds bang voor veel vrachtverkeer afkomstig van het grote distributiecentrum. Zij vinden dat het juist de bedoeling was dat kleinere lokale ondernemers zich zouden gaan vestigen op het terrein, geen groot internationaal centrum.

"Ik vind het niet zo erg dat er een gebouw komt", zegt een omwonende. "Maar ik ben bang voor overlast van het verkeer." Een andere omwonende staat ferm op in de rechtszaal. "We staan straks klem. Als er een ongeluk gebeurt, komt het zo vast te staan in de buurt, dat mensen niet eens bij hun voordeur kunnen komen." Het ziekenhuis maakt zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid voor de ambulances. En wat voor gevolgen heeft het verkeer voor de luchtkwaliteit? De omwonenden zijn er niet gerust op.

"Dit centrum is light-versie van wat het had kunnen zijn."

Maar hoeveel vrachtwagens komen er dan? Hoe erg wordt het eigenlijk? Daarover verschillen de cijfers. Het ene onderzoek zegt 3500 vrachtwagens, het andere onderzoek zegt ruim 5800 vrachtwagens of eigenlijk motorvoertuigbewegingen. Want het kan misschien nog meevallen met de grootte van de vrachtwagens. "Soms komt er minder verkeer van een distributiecentrum dan van een gemeentelijk bedrijventerrein", betoogt de advocaat van de eigenaar van het terrein. En een worst-case scenario wil de advocaat graag uitsluiten in een poging de boel te sussen. "Het ergste distributiecentrum dat je kunt krijgen, is een crossdock distributiecentrum." Daarbij sluiten vrachtwagens aan weerszijden aan en gaan goederen meteen weer weg. "Maar dat gaat hier niet gebeuren. Dit centrum is al een light versie van wat het had kunnen zijn."

"Ik mis gewoon de onderbouwing in deze berekeningen."

Maar het overtuigt de bezwaarmakers niet. En de bestuursrechter had ook kritische vragen over de onderzoeken naar de verkeersaantallen. Want een blik op een soortgelijke zaak in Roosendaal leert dat berekeningen van verkeersaantallen wel degelijk nauwkeuriger kunnen worden gedaan. Volgens de advocaat van de gemeente Nuenen zijn er veel variabelen. Wat voor soort distributiecentrum wordt het precies? Wat dat is, is nog niet bekend. Hoe lang blijven goederen staan, hoeveel afnemers zijn er, waar moet het allemaal naartoe? Maar de gemeente Geldrop-Mierlo neemt er geen genoegen mee. "Ik mis gewoon de onderbouwing in deze berekeningen." Na een uren durende zitting vindt de bestuursrechter het welletjes. Meestal doet de bestuursrechter binnen zes weken uitspraak.

Wil je niets missen? Stel Omroep Brabant dan in als voorkeursbron in Google. Zo doe je dat:

1. Ga naar de voorkeurspagina van Google of klik bij het kopje 'Voorpaginanieuws' op het icoontje ernaast

2. Zoek in de zoekbalk naar Omroepbrabant.nl

3. Selecteer ons in de resultaten

4. Voeg eventueel nog andere nieuwsbronnen toe die je graag wil volgen