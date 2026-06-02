Meer patiënten én miljoenen over bij Catharina: zo doen ze dat

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft afgelopen jaar 33,2 miljoen overgehouden. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2025 van het Eindhovense ziekenhuis. Hiermee hoort dit ziekenhuis bij de financieel best presterende reguliere ziekenhuizen van Nederland.

Slimmer en beter planning In 2025 heeft het Eindhovense ziekenhuis meer patiënten kunnen behandelen. "Dat is een mooie uitkomst van projecten waarmee we onze zorg slimmer organiseren, zoals digitalisering en een betere planning", legt de ziekenhuiswoordvoerder uit. "Dat is ook hard nodig, want de zorgvraag in onze regio blijft groeien. Een gezonde financiële basis helpt ons om daarin te blijven investeren."

"Een goed financieel jaar betekent niet dat er ‘veel mensen ziek zijn geweest’", benadrukt een woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis. "Het betekent vooral dat we de zorg die nodig was goed en op tijd hebben kunnen leveren."

Wat cijfers: in het Catharina Ziekenhuis werden in 2025 30.771 mensen met hart- en vaataandoeningen behandeld. Dat zijn er 1869 meer dan een jaar eerder. Er waren 21.716 oncologische patiënten, 1385 meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal opnames en dagbehandelingen steeg: van 47.758 naar 48.639, net als het aantal bezoeken aan de polikliniek: van 412.769 naar 414.750.

Rapportcijfer 8,4

Het Catharina Ziekenhuis doet het in zijn algemeenheid erg goed. In een beoordeling door zorgverzekeraars en patiënten eindigde het ziekenhuis op een tweede plaats van Nederlandse ziekenhuizen. De eindbeoordeling was een 8,4. Om eerste te worden hadden ze een 8,5 moet halen.

Een onafhankelijke financiële stresstest voor ziekenhuizen, door accountantsbureau BDO, doorstond het Catharinaziekenhuis eerder ook al glansrijk. Het ziekenhuis eindigde in de top tien van Nederland. Overigens belandden bijna alle Brabantse ziekenhuizen die beoordeeld werden op hun financiële fitheid in die top tien.

Gevulde spaarpot

Opmerkelijk was dat ook de laatste plek bezet werd door een Brabants ziekenhuis, het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Dit kan verklaard worden doordat zij als enige in Nederland 'passende zorg leveren'. Dat betekent dat patiënten niet méér zorg krijgen dan nodig. Dit houdt automatisch in dat dit ziekenhuis ook minder kan declareren en minder omzet heeft.

De 33,2 miljoen van het Catharina Ziekenhuis afgelopen jaar wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. "Deze financieel stabiele basis hebben we ook nodig om te blijven investeren in de toekomst", vertelt de woordvoerder. "De komende jaren staat ons een stevige bouwkundige uitdaging te wachten. Zowel op het gebied van nieuwbouw als onderhoud zal moeten worden gewerkt aan een Catharina Ziekenhuis dat ook het komende decennium kan blijven voldoen aan de zorgvraag die dan actueel is."