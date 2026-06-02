Provincie neemt op verzoek Rijk nog geen standpunt in over Moerdijk

Gedeputeerde Staten spreken op verzoek van het kabinet nog geen voorkeur uit over de toekomst van het dorp Moerdijk. Dat maakt de provincie dinsdag bekend. Volgens de gedeputeerden heeft het Rijk aangegeven meer tijd nodig te hebben om een afweging te maken. Daarop wil het college wachten tot het zelf een standpunt inneemt.

"Het Rijk heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor een andere afweging over de toekomstige opgave in het gebied", schrijft het college. Eerder meldde verantwoordelijk staatssecretaris Jo-Annes de Bat aan een derde optie gewerkt wordt voor de toekomst van het dorp. 'Zetten in op gezamenlijk standpunt'

Naast bouwen ten oosten van het huidige industrieterrein, daar waar nu het dorp ligt, of ten zuidoosten van het industrieterrein waardoor het dorp waarschijnlijk kan blijven, werkt het kabinet aan een derde optie waarbij slechts beperkte ruimte nodig is en het dorp zou kunnen blijven.

In een brief aan Provinciale Staten schrijft het college op verzoek van het Rijk te wachten. "In de gesprekken die de komende weken volgen tussen Rijk, provincie en gemeente, zetten wij in op een gezamenlijk standpunt rond het vervolg van dit proces." 'Nationale belang'

Wel zegt het college te blijven inzetten op de gebiedsontwikkeling, waarbij onder meer ruimte is voor energie-infrastructuur, circulaire economie, natuur, leefbaarheid en landbouw. Ook onderstrepen Gedeputeerde Staten het 'nationale belang' van de energieprojecten in de regio. Hiermee verwijst het college naar het hoogspanningsstation Port of Moerdijk (POM) en de Verbindingen voor Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ). "Deze projecten zijn belangrijk voor de energietransitie en voor het verminderen van netcongestie in Noord-Brabant."

Rol provincie Provinciale Staten debatteren in juni over de ontwikkelingen rond de energievoorziening in Moerdijk en de toekomst van het dorp. Hoewel het Rijk uiteindelijk moet beslissen over het project, zit de provincie met de gemeente en het waterschap ook aan tafel. Gedeputeerde Staten zouden nu met een standpunt over wat er volgens hen met het dorp Moerdijk zou moeten gebeuren. Maar dat laten ze nu dus nog in het midden, in afwachting van waar het kabinet meer komt. Provinciale Staten debatteren op 12 juni en 19 juni over de positie van de provincie. Op die laatste datum moeten Statenleden een oordeel vellen. Ze kunnen dan ook zelf voorstellen doen om het standpunt bij te sturen. Uiteindelijk nemen Gedeputeerde Staten de uitkomst mee naar het overleg met het Rijk, waterschap en gemeente op 29 juni.