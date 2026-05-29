Kabinet zegt nog maar eens dat dorp Moerdijk mogelijk kan blijven bestaan

Het scenario waarin Moerdijk blijft bestaan, is 'nadrukkelijker' in beeld gekomen bij het kabinet. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei) meldt in een Kamerbrief dat hij de optie overweegt dat 'een kleinere uitbreiding van het haven- en industriecluster Moerdijk wordt gerealiseerd'. Als hiervoor wordt gekozen, hoeft het dorp niet te verdwijnen om plaats te maken voor de uitbreiding van het haven- en industriegebied en grootschalige energieprojecten.

In november leek de situatie nog een stuk duidelijker. Toen gaf de gemeente Moerdijk aan dat het verdwijnen van het dorp op termijn onafwendbaar zou zijn. Wethouder Danny Dingemans bracht dat nieuws destijds naar de 1100 inwoners, in de verwachting dat Rijk en provincie die lijn zouden volgen. Dat gebeurde niet. Inmiddels is het besluit uitgesteld tot juni 2026 en ligt de toekomst van het dorp opnieuw open. Vorige week werd duidelijk dat het nog onzeker is of het dorp Moerdijk op termijn moet verdwijnen voor nieuwe plannen rond de energievoorziening. Volgens de gemeente bekijkt de rijksoverheid of er mogelijk minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie in het gebied, waardoor het dorp zou kunnen blijven bestaan. Dat schreef de gemeente donderdag op haar website. Grote druk op de regio

In de brief schetst het kabinet dat de regio Moerdijk te maken heeft met meerdere grote opgaven tegelijk, zoals de energietransitie, nieuwe energieprojecten, verduurzaming van de industrie en de mogelijke uitbreiding van het haven- en industriecluster. Door al die plannen is er veel druk op de beschikbare ruimte in het gebied.

Volgens de staatssecretaris is er daarom nog geen keuze gemaakt en worden 'verschillende scenario’s verder uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen'. Nog geen knoop doorgehakt

Het kabinet benadrukt dat het besluit over de toekomst van Moerdijk en het havengebied is uitgesteld tot eind juni. Tot die tijd wordt verder gesproken met de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en inwoners en ondernemers uit de regio. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar economie en energie, maar ook naar de gevolgen voor de leefbaarheid van het dorp en de omgeving. Waar eerder vooral werd uitgegaan van een mogelijke opheffing van het dorp, ligt nu ook een alternatief scenario op tafel waarin Moerdijk kan blijven bestaan. Dat is op dit moment nog geen keuze, maar één van de opties die verder wordt onderzocht. Het kabinet zegt dat een besluit om een dorp te laten verdwijnen alleen mogelijk is als daar een stevige onderbouwing voor is en alle belangen goed zijn afgewogen. Gesprekken met inwoners

De komende periode moet duidelijk worden wat de verschillende opties concreet betekenen voor bewoners, ondernemers en de regio. Het kabinet wil daarover verder in gesprek met alle betrokken partijen. Voor inwoners van Moerdijk blijft de situatie voorlopig onzeker, al zegt Den Haag te willen werken aan zo snel mogelijk duidelijkheid.