Marco wie? Politieman Henk herkende wereldberoemde oranjespits niet

“Henk, je laat Marco er toch wel door, zeker?” Na het behalen van het Europees kampioenschap in 1988 was Marco van Basten de ongekroonde koning van Nederland. Maar eenmaal geland op het vliegveld in Eindhoven belandde de sterspeler al snel met beide benen op de grond. Tot zijn grote verbazing werd hij tegengehouden door de politie. Het was agent Henk Croonen uit Sprundel die, zich van geen kwaad bewust, de vedette de doorgang belette.

“Ik had in eerste instantie helemaal niet door dat het om Marco van Basten ging.” Bijna veertig jaar na de hilarische situatie op het vliegveld kan Henk (69) er inmiddels hartelijk om lachen. Tijdens zijn lange loopbaan bij de politie hebben zijn collega’s hem het voorval regelmatig fijntjes ingewreven. “Oké, ik vertel het nog één keertje en daarna wil ik er nooit meer iets over horen!” De gepensioneerde politieman schraapt zijn keel en steekt van wal: “Het was eind juni 1988 toen ik als lid van de Mobiele Eenheid naar Vliegveld Welschap mocht om te assisteren bij het onthaal van Oranje. We kregen de uitdrukkelijke opdracht om niemand binnen te laten. Alleen leden van het Nederlands elftal mochten meteen na de landing doorlopen naar de vertrekhal.”

“Hoho meneer, alleen spelers en begeleiders van Oranje mogen er door."

Terwijl tienduizenden toegestroomde supporters uitzinnig waren van vreugde en de sterspelers weinig moeite deden om hun enthousiasme te onderdrukken, hield Henk zijn hoofd koel. Ook toen een jonge man in een grijs pak achteloos tussen de ME-linie door probeerde te glippen. “Hoho meneer, alleen spelers en begeleiders van Oranje mogen er door”, sprak Henk resoluut.

Vol ongeloof keek de jongeman Henk aan. Overal ter wereld werd hij bejubeld, herkend en zelfs aanbeden, dus was moest een grap zijn. Maar nee, agent Croonen was bloedserieus. In de herinnering van Henk duurde het ongemakkelijke moment waarbij Marco verder niks zei ongeveer een minuut. Het was de pelotonscommandant die beiden uit hun lijden verloste: “Dit is Marco van Basten, Henk.”

Wim Kieft, Jan Wouters en Ruud Gullit worden geïnterviewd op het vliegveld in Eindhoven (foto: ANP / Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang VOF)

De diender uit Sprundel had de wereldberoemde ‘nummer negen’ niet herkend, terwijl hij kort daarvoor in de bus op weg naar Eindhoven nog wel zo goed zijn huiswerk had gedaan: “Ik had een foto van alle spelers uit de krant in mijn hoofd geprent.” Henk werkte tijdens voetbalwedstijden liever aan zijn eigen conditie

Hij vervolgt: “Ik verwachtte spelers in een oranje shirt of trainingspak, zeker niet in een grijs pak. Bovendien had ik helemaal niks met voetbal. Tijdens de wedstrijden van Oranje ging ik hardlopen, omdat het dan lekker rustig is op straat. Ergens in een achtertuin hoorde ik dan weleens gejuich, maar ik wilde mijn tijd niet verdoen aan televisie kijken.” In de weken na het voorval beleefden Henks collega’s nog veel plezier aan de opmerkelijke ontmoeting met Marco van Basten. Dat hij de grootste voetbalheld van dat moment had tegengehouden, bleef onderwerp van gesprek op de werkvloer.

Henk Croonen was jarenlang ook wijkagent in Sint Willebrord (foto: Henk Croonen)