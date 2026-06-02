Docent misbruikte oud-leerling en filmde jongens in kleedkamer: 5 jaar cel

De rechtbank in Middelburg heeft dinsdagmiddag een 40-jarige leerkracht en voetbaltrainer uit Vlissingen veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor het seksueel misbruiken van een oud-leerling van een basisschool in Halsteren. Ook heeft de man jarenlang honderden jongens gefilmd in Zeeuwse kleedkamers.

De twee gaan ook een paar dagen naar Texel. Daar filmt de man de jongen stiekem terwijl hij onder de douche staat. Daarna blijft het contact bestaan en komt de Vlissinger regelmatig over de vloer bij het gezin van de jongen. De jongen gaat ook geregeld een weekend bij de man logeren. Tijdens die weekenden misbruikt de man de jongen.

De man leerde de leerling kennen als docent van groep 8. Tussen de leerling en leraar ontstond een band. "Na een lastige basisschooltijd voelde hij zich eindelijk gezien en gehoord toen hij bij de verdachte in de klas kwam", vertelde de moeder van het slachtoffer tijdens de rechtszaak .

Daarna stopt het contact niet, maar het misbruik wel. Pas in april vorig jaar ontdekt de moeder van de jongen wat er is gebeurd. Bij een huiszoeking vindt de politie vervolgens kinderporno. Het overgrote deel daarvan bestaat uit foto's die door hem zijn gemaakt in Zeeuwse kleedkamers.

Vertrouwen

De rechtbank rekent het de Vlissinger zwaar aan dat hij het vertrouwen van zijn oud-leerling en zijn ouders heeft misbruikt en zich heeft laten leiden door zijn eigen seksuele behoeften. De jongen was destijds 13 jaar toen hij werd misbruikt, de man was 37. De jongen heeft door het misbruik veel psychische klachten.

Uitspraak

Volgens de advocaat van de jongen is die tevreden met de straf. Hij hoopt dat de dader niet in hoger beroep gaat en dat begonnen kan worden met het verwerken, schrijft Omroep Zeeland.

Het OM had een celstraf van zeven jaar geëist tegen de voormalige voetbaltrainer en docent. De rechtbank komt tot een lagere straf, onder meer omdat de verdachte heeft bekend, spijt heeft en professionele hulp zoekt.

Behalve de celstraf moet hij de familie van de jongen een schadevergoeding van 24.100 euro betalen. De jongens van wie beelden zijn gemaakt in Zeeuwse kleedkamers moet hij 1.000 euro betalen.