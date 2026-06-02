Man (38) uit Geldrop overlijdt na aanhouding, agenten worden niet vervolgd

De agenten die betrokken waren bij de aanhouding van een 38-jarige man uit Geldrop in januari 2025 worden niet vervolgd voor zijn dood. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagmiddag bekend gemaakt. De man kwam te overlijden, nadat politieagenten hadden geprobeerd hem onder controle te krijgen.

Hulpdiensten werden op 3 januari opgeroepen om naar de Wilgenhof in Geldrop toe te komen. Een man zou daar zijn eigen huis hebben vernield . Eenmaal ter plaatse zagen hulpverleners de man in een psychotische toestand. Toen agenten probeerden om hem onder controle te krijgen, verzette hij zich hevig.

Hij zou onwel zijn geworden, waarna hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis is gebracht. Korte tijd later zou hij zijn overleden.

Onderzoek naar overlijden

In opdracht van de officier van justitie werd een onderzoek gestart door de Rijksrecherche. Dat onderzoek richtte zich op de vraag of de politie goed en volgens de regels heeft opgetreden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de betrokken politieagenten de instructies en protocollen goed hebben gevolgd. Daarom is besloten de agenten niet te vervolgen.