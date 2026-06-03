Weer dodelijke aanrijding op zelfde plek: 'Dit had voorkomen kunnen worden'

"Dit had voorkomen kunnen worden!" Het is de eerste reactie van Wim Florack als hij hoort dat er weer een fietser is omgekomen op de Tuinbouwweg in Made. Vanuit zijn woonkamer heeft hij zicht op de plek waar het dinsdagmiddag voor de tweede keer in nog geen twee maanden vreselijk misging. Een fietser werd bij het oversteken van de weg aangereden door een auto. Net als in april. Toen kwam een 62-jarige vrouw om het leven. Nu is het een 25-jarige inwoner van Made.

Vanuit een vergaderruimte bij BerryWorld, recht tegenover de fietsoversteekplaats, zagen ze het op 16 april van dit jaar gruwelijk misgaan. "Een collega van ons werd geschept toen ze de weg wilde oversteken", vertelt een medewerkster. Het maakte grote indruk op het personeel van de groothandel in onder meer blauwe bessen. "Ze wilde hier wat bijverdienen voor de bruiloft van haar zoon." Woonwagenkamp

De meetingroom biedt perfect zicht op de fietsoversteekplaats bij de Tuinbouwweg. Dinsdagmiddag overleed opnieuw een fietser tijdens het oversteken. "Ja, deze weg is gevaarlijk", zegt de medewerkster. Dat vindt ook Wim Florack. Hij woont even verderop op het woonwagenkamp. "Ik ben hier geboren en getogen en heb hier al zoveel ongelukken zien gebeuren. En nu is het weer zover. Het is triest."

Ook andere bewoners van het kamp vinden het een gevaarlijke weg. "Het is gewoon verschrikkelijk daar, echt gevaarlijk", zegt Danielle Florack, die de weg naar Oosterhout dagelijks rijdt. Vanuit Oosterhout moet je eerst over de brug over de A59 heen. "Een behoorlijk onoverzichtelijke situatie, zeker als er te hard gereden wordt. Als je die bult overkomt en je ziet die fietser te laat, dan heb je 'm al." Maatregelen gemeente

Er wordt regelmatig te hard gereden op de 80 km-weg, vertellen omwonenden. Louisa van Rijthoven voelt zich lang niet altijd veilig als ze over de Tuinbouwweg fietst. En dat doet ze regelmatig als ze naar Oosterhout gaat. "Ik vind het een gevaarlijke weg. Ze rijden er allemaal best hard. Daar mag de gemeente iets aan doen. Bijvoorbeeld door bordjes te plaatsen waarop staat dat fietsers de weg oversteken."

Oversteekplaats waar twee fietsers zijn omgekomen (foto: Ruud Ritzen).