Storing verkeerlichten op N65, lange files tussen Den Bosch en Tilburg

Problemen met de afstelling van nieuwe verkeerslichten zorgen woensdagochtend voor vertraging op de A65/N65. Op de weg van Den Bosch naar Tilburg is in beide richtingen één rijstrook afgesloten. Verschillende verkeerslichten bij Vught knipperen oranje.

Nieuwe verkeerslichten

"Dinsdagavond zijn de verkeerslichten voor de veiligheid op oranje gezet", meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Afgelopen weekend zijn nieuwe verkeerslichten geplaatst.

"Er is iets misgegaan met de afstelling. Hierdoor kregen sommige verkeerslichten korter groen dan gepland. Daarom zijn er verkeersregelaars ingezet om de veiligheid te kunnen garanderen. Eén rijstrook wordt dan afgesloten om de snelheid uit het verkeer te halen."

Bijna aanrijding

Een moeder die in de file staat vertelt hoe het dinsdag bijna misging voor haar zoon. "Het is wel heel onveilig. Mijn zoontje is gisteren zelf naar school gefietst en die is bijna geschept. Hij kreeg groen en de auto's kregen ook groen. Alles ging tegelijk rijden." Dat ze woensdagmorgen in de file staat vindt ze dan ook niet zo erg. "Veiligheid vind ik het belangrijkste."

Ongeluk op omleiding bij A58, ook daar flinke vertraging

Verkeer wordt geadviseerd om om te rijden via Den Bosch over de A58 en A2. Maar ook daar is flinke vertraging. Op de A58 richting Tilburg is bij Moergestel een ongeluk gebeurd en wordt verkeer over de vluchtstrook geleid. Daar is de vertraging om half negen een uur.