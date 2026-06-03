Chauffeurs noemen ingreep op A58 geen heldendaad: 'Wat moet je anders?'

De twee vrachtwagenchauffeurs die woensdagochtend op de A58 een onwel geworden automobiliste tot stilstand brachten, zijn vooral opgelucht dat het goed is afgelopen. "Het was een pure gok dat mijn collega begreep wat ik ging doen", vertelt een van de chauffeurs.

Pascal Bourgigons en Alex Koenen werken bij Van der Valk + De Groot, een specialist in rioleringsbeheer. Ze waren woensdagochtend op weg naar een klus in Kaatsheuvel, ieder in een eigen vrachtwagen, toen ze vanuit Oirschot richting Tilburg een auto naar rechts zagen slingeren. "Ik dacht eerst dat ze pech had, maar toen reed ze bijna van de weg af", vertelt Bourgigons. "Daarna slingerde de auto weer naar links. Ik ben ernaast gaan rijden en zag dat de vrouw achter het stuur voorover hing en onwel was." Hij toeterde, maar daar reageerde de automobiliste niet op. Daarop besloot hij actie te ondernemen. Zijn collega begreep meteen wat er moest gebeuren.

"We hebben helemaal geen contact met elkaar gehad, het ging zo snel allemaal."

"Ik ben voor de auto gaan rijden om die af te remmen", vertelt hij. Zijn collega Alex hield de vrouw in haar baan en schermde tegelijkertijd het verkeer achter hen af. "We hebben helemaal geen contact met elkaar gehad, het ging zo snel allemaal. Het was een pure gok dat hij begreep wat ik ging doen." Een bestuurder van een ander busje hielp mee door vlak achter de auto van de onwel geworden vrouw te blijven rijden. Bij Moergestel kwam de auto tot stilstand tegen de vrachtauto van Bourgigons. Ondertussen belden de chauffeurs de ambulance. "Alex en ik hebben op het raam van de auto van de vrouw geklopt, maar ze reageerde niet. De hulpdiensten vertelden ons dat het niet verstandig was om het raampje in te tikken zolang ze ademde."

"Als je daarna wegrijdt denk je wel even: poeh, ik ben blij dat dit goed afgelopen is."