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Raad van State keurt naamsverandering GroenLinks-PvdA naar PRO goed

Vandaag om 10:21 • Aangepast vandaag om 11:04
Jesse Klaver, fractievoorzitter van Progressief Nederland (foto: ANP).
Jesse Klaver, fractievoorzitter van Progressief Nederland (foto: ANP).

De Raad van State ziet geen bezwaren tegen de naamsverandering van GroenLinks-PvdA naar Progressief Nederland (PRO) bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement, ondanks protesten van lokale partijen die vrezen voor verwarring.

Profielfoto van Daan DaniëlsProfielfoto van NOS
Geschreven door
Daan Daniëls & NOS

PRO Eindhoven was een van de partijen die bezwaar maakte tegen de naam Progressief Nederland. De partij is eind vorig jaar opgericht door de 25-jarige Dirk Sloots, maar behaalde geen zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Naast PRO Eindhoven deden ook ProVeenendaal, Pro Hengelo, Pro Duiven, PRO Scherpenzeel, Progressief Zoeterwoude, Pro Vlissingen, Pro3 en Pro! Oude IJsselstreek mee aan het bezwaar.

Bij de zitting vorige maand zei woordvoerder Dario Castiglione van Pro Veenendaal, namens de lokale Pro-partijen, tegen de hoge rechters dat de lokale partijen ‘voortdurend’ worden verward met hun nieuwe naamgenoot. Ze vrezen daarom dat zij de lokale politieke identiteit waaraan ze jarenlang hebben gewerkt, zullen verliezen. Ook vrezen ze dat kiezers op PRO zullen stemmen door een associatie met een lokale Pro-partij, of andersom.

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