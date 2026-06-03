Politie zoekt telefoon zwaar mishandelde vrouw, A59 weer deels afgesloten

Op de A59 is woensdagmiddag in beide richtingen de linkerrijstrook afgesloten ter hoogte van Vlijmen. De politie doorzoekt de berm voor de tweede keer op zoek naar de telefoon van een vrouw die eerder dit jaar zwaar werd mishandeld.

Op 30 maart werd in de vroege ochtend op de A12 bij Maarsbergen een 38-jarige vrouw aangetroffen. Zij had letsel in haar gezicht en was kort daarvoor als vermist opgegeven. Volgens de vrouw zelf werd zij in een auto mishandeld en vervolgens langs de A12 achtergelaten. Twee dagen later, op 1 april, hield de politie een 52-jarige verdachte aan.

De politie zocht op 13 mei al op de A59 bij Nieuwkuijk naar de telefoon van de vrouw. Vermoedelijk is het toestel, een Samsung Galaxy A53, vanuit een rijdende auto uit het raam gegooid.

Nieuw onderzoek

"Wij doen vandaag opnieuw onderzoek langs de snelweg A59 ter hoogte van Vlijmen. We zoeken nog steeds naar onder andere de telefoon van het slachtoffer, die mogelijk gedumpt is in de omgeving van de A59", meldt de politie.

"Op 13 mei werden bij een eerdere zoeking langs de A59 verschillende spullen aangetroffen, maar de eerder gevonden goederen zijn niet aan dit misdrijf te koppelen. Daarom gaan we vandaag opnieuw zoeken."

Hoe lang de rijstroken op de A59 bij Vlijmen afgesloten blijven, is nog niet bekendgemaakt.