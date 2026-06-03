Moordverdachte kon onbedoeld dossier van Taghi-handlanger lezen in PI Vught

Maandag werd bekend dat een gevangene van de PI Vught onbedoeld het dossier in kon zien van een medegevangene. Nu blijkt dat het gaat om moordverdachte Muhammed S. Hij kon het dossier lezen van Saïd R., een belangrijke handlanger van Ridouan Taghi. Het datalek wordt nog onderzocht.

Uit informatie van NU.nl blijkt het om Muhammed S. en Saïd R. te gaan. Dit is desgevraagd bevestigd door de advocaten van de twee mannen.

Staatssecretaris Claudia van Bruggen van Justitie en Veiligheid schreef maandag in een Kamerbrief dat er mogelijk sprake was van een datalek waar twee zogenaamde 'risicogedetineerden' bij betrokken waren.

Liquidatieverdachte Muhammed S. heeft toegang gehad tot het strafdossier van Saïd R. Tijdens het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg S. een laptop van de gevangenis met daarop het dossier over de moord op Ranko Scekic.

Beveiligde USB-stick

Volgens advocaat Leon van Kleef, die S. bijstaat, kreeg zijn cliënt op 28 mei een laptop van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Daarop kunnen gedetineerden met behulp van een beveiligde USB-stick een strafdossier bekijken.

Tot zijn eigen verbazing zag S. een dossier over het onderzoek Kreta op de laptop staan.

Levenslang geëist tegen Saïd R.

Kreta is het onderzoek naar de moord op Ranko Scekic, een man die in 2016 in Utrecht is vermoord. Het is een van de moordverdenkingen in het omvangrijke Marengo-dossier, waar Saïd R. dinsdag nog levenslang tegen zich hoorde eisen. Volgens Van Kleef heeft S. hem direct gebeld toen hij het dossier zag en gevraagd wat hij moest doen en of hij er een probleem mee kon krijgen.

Van Kleef heeft hem geadviseerd de directie van de gevangenis op de hoogte te brengen, wat S. vervolgens heeft gedaan.