Vader krijgt taakstraf voor mishandelen kinderen: 'We werden geslagen'

Mourad G. (38) uit Etten-Leur heeft van de rechtbank in Breda een taakstraf van 120 uur gekregen, waarvan 60 uur voorwaardelijk, voor het mishandelen van zijn kinderen. De rechtbank rekent het hem aan dat hij zijn kinderen zo bang heeft gemaakt in hun eigen huis. Met dit oordeel is de rechter een stuk milder dan de officier van justitie.

De officier had twee weken geleden 120 uur taakstraf, een maand cel voorwaardelijk én een contact- en locatieverbod geëist. De rechtbank ziet echter niet voor alle mishandelingen voldoende bewijs en komt daardoor lager uit. Drie kinderen niet meer gezien

Sinds het incident, op 1 juli 2024, heeft Mourad G. zijn drie kinderen niet meer gezien. Zijn dochters waren destijds 13 en 11 jaar oud, zijn zoontje 7. G. stelt dat er niet veel is gebeurd, maar de rechtbank denkt daar anders over. Zij stelt in het vonnis vast dat het niet de eerste keer was dat hij geweld gebruikte tegen zijn kinderen of zijn ex-vrouw. Ook lopen er nog nieuwe aangiften wegens mishandeling. Twee jaar geleden nam G. na de scheiding een deel van de opvoeding voor zijn rekening. Op de bewuste maandagochtend waren de kinderen bij hem en maakten zich klaar voor school. Toen er een discussie ontstond over een buitenechtelijke relatie, escaleerde de situatie.

'Kankerkinderen'

G. gaf toe dat hij met een theedoek op de billen van zijn dochter sloeg en haar bij haar oor pakte. Maar de kinderen verklaarden dat er meer was gebeurd: vader zou de oudste dochter in het gezicht hebben gespuwd, haar bij haar arm hebben gepakt en haar twee keer in het gezicht geslagen. Ook zou hij hen 'kankerkinderen' hebben genoemd. Bovendien verklaarden de kinderen dat ze vaker werden geslagen en aan hun oren getrokken. Voordat de kinderen naar school vertrokken, had hun moeder al de politie gewaarschuwd. G. werd gearresteerd en zat twee dagen vast. Toen hij thuiskwam, waren de kinderen weg. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant:

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